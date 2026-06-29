В оккупированном Мелитополе блэкаут: после взрывов вспыхнул пожар (видео)

"Гауляйтер" региона подтвердил атаку и проблемы с электроснабжением

В ночь на понедельник, 29 июня, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. После них возник пожар со значительным задымлением.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Атака произошла около полуночи. На видео, снятом местными жителями, можно увидеть, что к утру горение продолжается.

Агенты группы "АТЕШ" сообщили о пожаре после взрывов в районе электроподстанции в Мелитополе. Они подтвердили массовые отключения света на оккупированной части Запорожской области, кроме Мелитополя, электроэнергия исчезла в оккупированном Бердянске.

"Гауляйтер" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий поздно вечером 28 июня написал в своем Telegram-канале об "аварийных отключениях электроэнергии" и атаках на энергосистему "со стороны противника".

Россия оккупировала Мелитополь в первые дни полномасштабной войны

В 5:30 24 февраля 2022 года Мелитополь проснулся от взрывов, оккупанты нанесли удары по местному аэродрому. Уже 25 февраля российские войска официально вошли в Мелитополь.

Жители города очень мужественно встретили врага. Они выходили на улицы с украинскими флагами и скандировали "Мелитополь — это Украина" и кричали оккупантам "Домой", также начались уличные бои. Однако силы были неравны, и уже 26 февраля город был полностью захвачен россиянами.

С начала оккупации в Мелитополе очень много российских военных. Враг пытается превратить город в свой "склад с боеприпасами".

Предыдущие взрывы в Мелитополе

В апреле этого года в Мелитополе раздалась серия взрывов. После них в оккупированном городе пропал свет и вода. Местные оккупационные "власти" заявили, что причина блэкаута — якобы "плановые работы на энергообъектах".

В Донецке также блэкаут после взрывов

Кроме Мелитополя, взрывы были и на других оккупированных россиянами украинских территориях. В частности, громко было в Донецке и в Луганской области. По словам местных жителей, в Донецке после взрывов произошел блэкаут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о красноречивой реакции детей в Мелитополе на концерт, который оккупанты устроили в школе. Группа из шести военных вовсю пыталась развлекать публику, но лица детей говорили сами за себя.