Выколол жене глаз вилами: что известно о родителях Путина и как они выглядели

Родители Путина умерли в конце 90-х

Президент России Владимир Путин редко рассказывал о семье, в частности, о своих родителях — Владимире и Марии. Однако известно, что отец еще в молодости выколол будущей жене глаз вилами.

"Телеграф" расскажет больше о родителях Путина, и какой была их жизнь.

Что известно о Владимире и Марии Путиных

Владимир и Мария Путины родились в 1911 году. Отец Путина участвовал во Второй мировой войне, воевал в войсках НКВД, а затем устроился на завод в Ленинграде. Спустя время он получил должность секретаря партбюро цеха.

Владимир Путин, фото из сети

Мать Путина – Мария – пережила блокаду Ленинграда. После Второй мировой войны она по-разному зарабатывала на жизнь – была санитаркой, охранником, уборщицей в лаборатории. Также она принимала товар в булочной и была дворником.

Мария Путина, фото из сети

Несмотря на слова Путина об образцовости его семьи, в сети появилась другая информация. Журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге "Царь собственной персоной" раскрыли, при каких обстоятельствах женились родители главы Кремля.

В 1928 году в селе Тургиново Тверской области Владимир приезжал к 17-летней Марии. Однажды он взял с собой товарищей, что стало неожиданностью для девушки. Мария не пускала компанию в свой дом, однако ребята начали ломать ворота вилами.

Выяснилось, что Владимир случайно попал вилами девушке в лицо, поэтому врачи удалили ей глаз. В то же время мать Марии требовала, чтобы парень женился на ее дочери и угрожала судом.

Но Володька (отец Путина) пришел не один, а с друзьями. Маруська (мать Путина) не захотела их пускать, и они взяли вилы, что у забора стояли, и стали ломать ворота. Она испугалась, выбежала из дома, подлетела к изгороди. А Володька тем временем вилами пробил ворота и попал Маруське прямо в лицо. Короче, выколол ей глаз случайно, говорилось в книге.

Владимир женился на Марии, после чего они переехали в Ленинград, где и родился Путин. Семья жила бедно – в 20-метровой коммунальной квартире. На фото Мария обычно отворачивала голову, чтобы не было видно "стеклянного" глаза.

Путин с родителями, фото из сети

Мать Путина умерла в 1998 году, а отец – в 1999 году. По официальной информации, причиной смерти родителей главы Кремля стала онкология. Они похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Могила Путиных, фото из сети

