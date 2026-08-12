Миллионерша с "мажорным" сыном: что известно о проректоре ВНАУ Лутковской

Дорогое имущество появлялось не только у самой проректора, но и у ее сына и матери

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20-летний Назар Лутковский, сын проректора Винницкого национального аграрного университета Светланы Лутковской, через два года после совершеннолетия стал собственником имущества, рыночная стоимость которого, по оценкам, превышает 400 тысяч долларов. При этом еще в 2024 году, когда парень был отмечен в декларации матери, у него официально не было ни автомобилей, ни недвижимости, ни доходов. После того как Назар исчез из деклараций Лутковской, на него оформили дорогие автомобили, мотоцикл, квартиру в Киеве и земельные участки.

Об этом сообщает "Телеграф" в материале: 18-летний студент хвастался машиной за $100 тысяч: как его мать-проректор скрыла состояние от НАПК. Как говорится в материале, в 2025 году НАПК выявило в декларации Лутковской за 2023 год недостоверные сведения на 8 млн грн. В частности, речь идет о неуказанной 107-метровой квартире в Виннице и автомобиле Haval H6 2022 года выпуска.

Светлана Лутковская/ Страница Лутковской в соцсети

По объяснению Лутковской — она взяла в долг 13 немалых сумм в гривне и за эти средства приобрела автомобиль, но суммы были меньше пороговых, вот в декларацию и не попали. Интересно, что при проверке доходов НАПК выявило, что некоторые заемщики за последние 24 года заработали 117 тысяч гривен, а ссудили — 110 тысяч.

В ходе проверки также возникли вопросы к источникам средств, которые проректор вносила на свои банковские счета. По данным НАПК, в 2023 году она неоднократно пополняла счета значительными суммами наличных и в евро. Лутковская объяснила происхождение этих средств тем, что получила от своего отца. В то же время проверка установила, что с 1998 года до своей смерти в феврале 2023 он официально получил в общей сложности 404 тыс. грн доходов. Лутковская же внесла наличными на один из счетов только в июне 2023 года 295 тысяч гривен, а в октябре — почти 500 тысяч. Были и другие пополнения.

Что известно о состоянии семьи Лутковской и ее карьере

Светлана Лутковская родилась в 1986 году в Винницкой области. Работала на разных должностях, связанных с ВНАУ — от заместителя директора по воспитательной работе технологическо-промышленного колледжа до директора библиотеки, а затем и выше. В 2019 году ее не избрали в Верховную Раду.

Светлана Лутковская работает в руководстве ВНАУ и публично поддерживает ректора Университета Григория Калетника. Собеседники издания называют ее членом его команды, а именно Калетника связывают с ее политическим ростом и назначением куратором от "Зе!Команды" в Винницкой области в 2019 году.

Светлана Лутковская в 2019 году была назначена кураторкой от "Зе!Команды" в Винницкой области. Скриншот ФБ-страницы

Светлана Лутковская

Григорий Калетник ранее был нардепом-регионалом и его семья влиятельна и за пределами Винницкой области. В частности, сын Игорь Калетник экс глава Государственной таможенной службы, во времена Януковича был первым вице-спикером Верховной Рады.

Когда ее назначили куратором, Лутковская зарабатывала около 20 тысяч гривен в месяц. После этого она построила карьеру, а ее семья приобрела ценное имущество. После того как сын Лутковской Назар достиг совершеннолетия и перестал фигурировать в ее декларациях, на него были оформлены BMW M8 2021 года — фото с этой машиной Назар публиковал в 2024 году, поэтому она должна была быть в декларации, BMW X5 2021 года, мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 20 "Златоустовский", а также шесть земельных участков в Винницкой области.

Кроме того, по данным издания, в конце 2023 года мать Светланы Лутковской Мария Поляк приобрела Mercedes-Benz GLC-Class 220D 2023 года выпуска. В том же году на пенсионерку зарегистрировали ФЛП и оформили ООО "Всесвит-Агро".

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