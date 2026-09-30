Российский топ-чиновник поразил своими "глубокими знаниями"

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Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опозорился во время комментария для СМИ. Уроженец Смелы (Черкасская область) хотел блеснуть своими историческими знаниями, но лишь стал посмешищем.

Автор российских школьных учебников по истории Мединский перепутал Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и Сталинград (ныне Волгоград). Это произошло на мероприятии, посвященному открытию обновленной Книжной лавки писателей в Москве.

Владимир сравнил здание Книжной лавки до ремонта с "домом Павлова" в Ленинграде, хотя он находится в Волгограде.

"Напоминало это дом… Не знаю, дом Павлова в Ленинграде — такая здесь была разруха. Сейчас приведено в порядок. Наверное, это один из самых модных и стильных книжных магазинов Москвы", — сказал Мединский.

В сети лишь посмеялись над горе-историком. Пользователи шутят, что Мединский перепутал дом Павлова с собакой Павлова.

"Дом Павлова находился в Сталинграде, но это мелочи. Важно то, что этому неграмотному и абсолютно далёкому от науки проходимцу Путин доверил написать российскую версию истории, явно разделяя его шовинистические взгляды", — отметили в новостном паблике NEXTA Live.

"Он дом Павлова с собакой Павлова перепутал"

"Такое часто случается когда в голове одни опилки и дедываевали"

"Уровень ниже классики: "Бабеля от Бебеля. Гоголя от Гегеля". Этот не отличит!"

"Рюрик с печенегами штурмовал дом Павлова"

"Я у Анны Ахметовой об этом читал"

"И так сойдёт (с)"

"Пошёл искать бандеровцев в Бендерах"

Справка: Дом Павлова — это исторический памятник, легендарный четырехэтажный жилой дом в Волгограде, который стал символом героического сопротивления советских войск во время Сталинградской битвы во Второй мировой войне. Во время битвы в 1942 году группа советских бойцов под командованием сержанта Якова Павлова укрепилась в этом жилом здании в центре города и удерживала его 58 дней.

Добавим, что Мединский становится посмешищем не в первый раз. Именно он является автором легендарной фразы о "лишней хромосоме" у россиян. При этом непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".

Напомним, Мединский являлся руководителем российской делегации на переговорах между РФ и Украиной в 2022 и в 2025 годах. За свою писанину в школьном учебнике по истории Владимир заочно приговорен к 10 годам тюрьмы в Украине.