Невдалий двійник. Пoведінка Путіна під час виступу викликала питання (відео)

Незвична манера говорити може бути не тільки ознакою віку

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Під час виступу російського президента Володимира Путіна помітили проблеми із мовленням. Виступ відбувся 1 жовтня на пленарній сесії XXIII щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Як зауважив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, у Путіна "сильно помітна деградація мовного апарату — багато плямкає та чавкає". Він припустив, що це може бути викликано віком чи прогресуючою хворобою.

Допис Коболєва про мовлення Путіна/ Скриншот

Користувачі мережі також припустили й інші варіанти. Окрім деградації через старість та знижений м'язовий тонус, вони також припустили, що це може бути не сам Путін, а його двійник, на якому вік позначився сильніше. Серед версій також і жартівливі — згадали "кісту" та співачку Настю Каменських, яка говорила про неї в контексті неприйняття української мови.

Коментарі користувачів до допису

Зауважимо, в мережі часто помічали невідповідність вигляду Володимира Путіна на різних заходах — різко сивіло волосся, мінялись деякі риси обличчя тощо. Що ж до його здоров'я, то про стан голови РФ достеменно невідомо, ця інформація приховується. Водночас іноді президент Росії просто зникає, а в цей час виходять записи, записані заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що син помічника Путіна Дмитро Патрушев назвав президента РФ іншим іменем. Які є версії, чому так сталось.