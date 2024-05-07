Беларусь внезапно решила провести проверку ядерного оружия вместе с Россией: что известно

Будет проверен весь комплекс мероприятий планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами

Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Это связано с распоряжением самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По его словам, в готовность будет приведен дивизион ОТК "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

"В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Александром Лукашенко", — сказал Хренин.

Он добавил, что также будет проверен весь комплекс мероприятий планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2024 года Беларусь безвозмездно получила от России тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер". Лукашенко в свою очередь заявил, что это оружие было передано стране не на хранение и добавил: "Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости".