Лукашенко хотел оскорбить Запад, но задел Путина

В Беларуси не согласны с Россией в вопросе олимпийского перемирия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что во время Олимпийских игр необходимо прекращать все войны. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил РФ олимпийское перемирие, но получил отказ из Кремля.

Соответствующий комментарий Лукашенко приводит belta.by. Диктатор сделал выпад в сторону чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), однако фактически оскорбил президента РФ Владимира Путина, ведь именно российская сторона отказалась от перемирия во время Олимпиады-2024. Кроме того, Лукашенко дал добро на отправку спортсменов из Беларуси в нейтральном статусе на Игры в Париже

"То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались — это были мирные-мирные соревнования. Во что они сейчас превратились (как и все остальное), вы видите.

По поводу участия. Я уже как-то говорил: это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов", — заявил Лукашенко.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Макрона. Накануне президент Франции посетил открытие олимпийского объекта, где произошел конфуз.