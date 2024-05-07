"Уже наблюдаем": бежавший в Беларусь польский судья заявил, что Варшава может ввести войска в Украину

Беглый судья заверил, что он не привозил в Беларусь никаких секретных документов

Польский судья Томаш Шмидт, который сбежал в Беларусь, чтобы попросить политического убежища, выступил с новыми заявлениями. По его мнению, сейчас якобы существует угроза официального втягивания Варшавы в войну в Украине.

Его слова распространяют российские пропагандисты.Шмидт говорит, что Польские войска могут войти в Украину.

"Прежде всего мы сейчас наблюдаем этап, когда Польша может быть втянута в конфликт (войну — Ред.) в Украине, когда польские войска могут быть введены на территорию Украины. Наемники (вероятно имеется ввиду добровольцы. Услугами наемников в войне против Украины пользуется РФ — Ред.) и так называемые инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск", – подчеркнул он.

Также, как заверил беглый судья, он не привозил в Беларусь никаких секретных документов, и в Минске от него этого не требовали. По мнению Шмидта, Польша может возбудить против него уголовное дело, по его словам, к этому якобы уже готовятся.

"Достаточно того, что у меня был доступ к секретным документам", – сказал он.

Напомним, что Шмидт сбежал в Беларусь, чтобы попросить политического убежища. Свой поступок он объяснил тем, что не согласен с политикой своей страны. На своей пресс-конференции он первым делом нахвалил диктатора Лукашенко и поругал Запад. Также Шмидт зачитал заявление "о сложении полномочий судьи".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская певица Повалий поразила циничными заявлениями о российском вторжении в Украину