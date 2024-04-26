Беларусь готовится к войне? Лукашенко изменил военную доктрину

Громкие заявления теперь подкреплены документально

В военную доктрину Республики Беларусь (РБ) внесены изменения, позволяющие отправлять военный контингент для помощи союзникам в случае вооруженного конфликта. Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готовится к войне, а теперь официально закрепил эту возможность в документе.

Теперь РБ может помогать своим союзникам в вооруженных конфликтах, используя все имеющиеся средства и силы. Об этом говорится в Военной доктрине РБ.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

"Беларусь считает возможным предоставление военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности, направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", ― говорится в документе.

В военной доктрине отмечается, что Беларусь готова предоставить любую помощь странам-союзницам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае агрессии против нее. Отметим, что в этот альянс входит и Россия.

Упомянули в документе и Украину. В нем отмечено, что "военный конфликт" (так в Беларуси называют войну России против Украины) был спровоцирован "коллективным Западом". Это привело к росту напряжения у границ РБ и повысило риск вступления Беларуси в "международный вооруженный конфликт", говорится в доктрине.

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт ", — говорится в обновленном документе.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российские войска заходили в Украину в том числе и с территории Беларуси. Также эта страна оказывала россиянам другую помощь: обучение, предоставление полигонов и авиабаз, лечение раненых и т.д.

Лукашенко неоднократно в публичных заявлениях подыгрывал Кремлю, продвигая выгодные для Путина тезисы. 2 апреля 2024 года белорусский диктатор заявил, что Беларусь начала подготовку к войне. Но он сказал, что не хочет воевать.

В Беларуси общество не готово воевать. Так считает директор Института мировой политики Евгений Магда. Однако РБ по-прежнему остается под значительным влиянием Кремля, поэтому вариант вступления страны в войну нельзя исключать.

Позднее Лукашенко снова заговорил о войне с Украиной. Он сказал, что не "потянет" ее. По его словам, вступление Беларуси в войну якобы выгодно НАТО.

Отметим, что 25 апреля спецслужбы Беларуси заявили, что перехватили дроны из Литвы. Вроде бы они планировали атаковать цели в Минске.

Однако мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" опровергла это обвинение. Аналитики обратили внимание на два аспекта, указывающих, что Литва не запускала дроны, потому что их совсем не было.

Ранее "Телеграф" писал, почему Лукашенко заявляет о подготовке к войне. Ответ дали в СНБО.