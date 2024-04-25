Громкое заявление Лукашенко о подготовке вторжения в Беларусь: в СНБО объяснили цели диктатора

Самопровозглашенный президент продолжает играть на руку Кремля

В украинском Центре противодействия дезинформации СНБО объяснили очередные заявления верного приспешника РФ Александра Лукашенко и его окружения, которые сегодня, 25 апреля, заявили, что по Минску готовился удар беспилотниками из ЕС. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что оппозиция хотела захватить часть страны.

Подобные заявления в Беларуси делаются исключительно с одной целью – попытка запугать Украину и западную общественность для того, чтобы подтолкнуть наше государство и союзников к началу переговоров на условиях Москвы. Об этом украинский ЦПД написал в своем Telegram.

"Заявления белорусского диктатора являются частью информационной кампании Кремля, цель которой увеличить напряжение на северной границе Украины из-за угроз Беларуси вступить в войну, которая должна сковывать Силы обороны Украины. Одновременно Кремль пытается дискредитировать украинскую формулу мира накануне саммита в Швейцарии и принудить Украину к переговорам условиях", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, Лукашенко заявил, что оппозиция Беларуси планирует захватить Кобринский район страны, чтобы затем потребовать ввести в Беларусь войска НАТО. Параллельно с этим в КГБ Беларуси заявили о том, что в стране якобы готовятся террористические ячейки, планирующие теракты одновременно с вторжением.

Изюминкой заявления стало сообщение о попытке Литвы нанести удар БПЛА по Минску.

Кроме того, Лукашенко сделал несколько уже традиционных заявлений о том, что "Украина прекратит существование", если не согласится на переговоры с РФ, а также, подражая своему кумиру, приправил все ядерными угрозами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что мониторинговая группа "Белорусски Гаюн" опровергла заявление главы КГБ Беларуси о перехвате беспилотников из Литвы. Нет никаких доказательств, что дроны действительно пересекали границу.