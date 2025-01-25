Выборы Лукашенко 2025: чего ждать от голосования в Беларуси и как отреагировали в мире

В мире уже призвали не признавать результаты голосования

В Беларуси в воскресенье 26 января должны состояться выборы президента Беларуси. Поскольку реальной оппозиции в стране уже давно нет, то какой-либо интриги ждать не стоит.

Основным кандидатом является Александр Лукашенко. Для него это уже седьмые выборы, на которых он скорее всего победит со значительным отрывом от конкурентов.

Чего ждать?

Лукашенко после протестов 2020 года по сути потерял легитимность, однако усердно делает вид, будто ничего не произошло. Поэтому на текущих выборах ему необходимо показать какие-то рекордные цифры поддержки. Один из таковых уже есть — по данным ЦИК Беларуси за его участие подписалось 2,5 миллиона людей, что почти 35% всех избирателей.

К слову, независимых наблюдателей на выборы в этом году не допустили, также не будет голосования за рубежом. То есть сторонников оппозиции, которые сбежали за границу опасаясь репрессий, в этом году будут по сути лишены права голоса. Также на участках будет дежурить милиция, а за фотографии бюллетеней можно получить штраф.

Учитывая это все, можно ждать, что Лукашенко победит практически без вариантов.

Оппоненты

Об оппонентах Лукашенко можно упомянуть разве что ради приличия. Это Сергей Сиранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукович — все трое являются представителями проправительственных партий и не особо скрывают свою симпатию к Лукашенко. Также к выборам допустили "оппозиционную кандидатку" Анну Канопацкую.

Впрочем, Канопацкая к выборам была допущена, скорее всего, чтобы создать видимость наличия оппозиционных сил в Беларуси. Она хоть и называет себя оппозиционеркой, но молчит о политзаключенных и репрессиях. Кроме того, она активно критиковала одного из лидеров оппозиции Виктора Бабарико.

В политике Канопацкая с 1995 года, когда ее привел в Объединенную гражданскую партию ее отец, первый долларовый миллионер Беларуси Анатолий Труханович.

Анна Канопацкая

Реакция

Поскольку выборы будут "для галочки", то лидер оппозиции Светлана Тихановская уже призвала их бойкотировать.

"Это просто обман. Там идет операция в военном духе, показуха, которую режим устраивает, чтобы удержаться у власти", — сказала она.

22 января Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал не признавать исход выборов.

"Европарламент призывает ЕС, стран-членов и международное сообщество не признавать легитимность действующего диктатора Александра Лукашенко как президента после этого голосования", – говорится в тексте резолюции.

В МИД Украины тоже выразили солидарность с мнением ЕС по этому поводу, а также подчеркнули, что в настоящее время нет предпосылок восстанавливать контакты с властями Беларуси.

"Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа", — сказал представитель МИД Георгий Тихий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о лидере беларусской оппозиции Светлане Тихановской и чем она занимается после того, как покинула Беларусь.