Вибори Лукашенка 2025: чого чекати від голосування у Білорусі та як відреагували у світі

У світі вже закликали не визнавати результатів голосування

У Білорусі у неділю 26 січня мають відбутися вибори президента. Оскільки реальної опозиції в країні вже давно немає, то якоїсь інтриги чекати не варто.

Основним кандидатом є Олександр Лукашенко. Для нього це вже сьомі вибори, на яких він, швидше за все, переможе зі значним відривом від конкурентів.

Чого чекати?

Лукашенко після протестів 2020 року по суті втратив легітимність, проте старанно вдає, ніби нічого не сталося. Тому на поточних виборах йому потрібно показати якісь рекордні цифри підтримки. Один із таких вже є — за даними ЦВК Білорусі, за його участь підписалося 2,5 мільйона людей, що майже 35% усіх виборців.

До речі, незалежних спостерігачів цього року на вибори не допустили, також не буде голосування за кордоном. Тобто прихильників опозиції, які втекли за кордон, побоюючись репресій, цього року будуть по суті позбавлені права голосу. Також на дільницях чергуватиме міліція, а за фотографії бюлетенів можна отримати штраф.

З огляду на це все можна очікувати, що Лукашенко переможе практично без варіантів.

Опоненти

Про опонентів Лукашенка можна згадати хіба що задля пристойності. Це Сергій Сиранков, Олександр Хижняк та Олег Гайдукович — усі троє є представниками проурядових партій і не надто приховують свою симпатію до Лукашенка. Також до виборів допустили "опозиційну кандидатку" Ганну Канопацьку.

Втім, Канопацьку до виборів було допущено, швидше за все, щоб створити видимість наявності опозиційних сил у Білорусі. Вона хоч і називає себе опозиціонеркою, але мовчить про політв’язнів та репресії. Крім того, вона активно критикувала одного із лідерів опозиції Віктора Бабаріко.

У політиці Канопацька з 1995 року, коли її привів до Об’єднаної громадянської партії її батько, перший доларовий мільйонер Білорусі Анатолій Труханович.

Ганна Канопацька

Реакція

Оскільки вибори будуть "для галочки", то лідерка опозиції Світлана Тихановська вже закликала їх бойкотувати.

"Це просто обман. Там іде операція у військовому дусі, показуха, яку режим влаштовує, щоб утриматися при владі", — сказала вона.

22 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав не визнавати результату виборів.

"Європарламент закликає ЄС, країн-членів та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора Олександра Лукашенка як президента після цього голосування", – йдеться у тексті резолюції.

У МЗС України також висловили солідарність з думкою ЄС із цього приводу, а також наголосили, що наразі немає передумов відновлювати контакти з владою Білорусі.

"Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжуватиме залишатися союзником і співучасником Путіна в його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу", — сказав представник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську і чим вона займається після того, як залишила Білорусь.