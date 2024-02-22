По всей Америке отключилась связь: жители США не могут дозвониться в полицию и 911
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Когда восстановят полностью связь — неизвестно
В США произошел масштабный сбой сотовой связи. Клиенты популярной телекоммуникационной компании AT&T по всей Америке жалуются на проблемы со связью и не только.
Об этом сообщает CNN и другие американские СМИ со ссылкой на данные сайта отслеживания сбоев Downdetector. По информации других источников, сбою подверглись и другие операторы сотовой связи на территории Америки.
Из-за сбоя 74 тысячи клиентов AT&T не смогли совершать звонки, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет. Клиенты Verizon, Cricket, Consumer Cellular, Boost Mobile и T-Mobile также сообщили о некоторых сбоях в работе сети, но они оказались незначительными, по сравнению со сбоем AT&T.
В компании признали, что у них произошел сбой, но причину его не назвали.
"Сегодня утром некоторые из наших клиентов столкнулись с перебоями в работе беспроводной связи. Мы срочно работаем над восстановлением их обслуживания. Мы рекомендуем использовать звонки по Wi-Fi до тех пор, пока обслуживание не будет восстановлено", — говорится в заявлении AT&T.
По словам представителей компании, часть сетей начала восстанавливаться, но когда связь полностью восстановится в AT&T спрогнозировать не могут.
Из-за сбоя связи с проблемами столкнулись не только обычные пользователи. Некоторые полицейские управления по всей Америке заявили, что у них не работают стационарные телефона, а в Северной Каролине и Сан-Франциско жители не могли связаться со службой 911.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Telegram случился масштабный сбой. Ошибка каснулась, как мобильного приложения, так и программы на компьютере.