По всій Америці відключився зв’язок: жителі США не можуть додзвонитися до поліції та 911

Коли повністю відновлять зв’язок — невідомо

У США стався масштабний збій стільникового зв’язку. Клієнти популярної телекомунікаційної компанії AT&T по всій Америці скаржаться на проблеми зі зв’язком і не лише.

Про це повідомляє CNN та інші американські ЗМІ з посиланням на дані сайту відстеження збоїв Downdetector. За інформацією інших джерел, зазнали й інші оператори стільникового зв’язку на території Америки.

Через збій 74 тисяч клієнтів AT&T не змогли здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення або виходити в Інтернет. Клієнти Verizon, Cricket, Consumer Cellular, Boost Mobile та T-Mobile також повідомили про деякі збої в роботі мережі, але вони виявилися незначними порівняно зі збоєм AT&T.

У компанії визнали, що у них відбувся збій, але причини його не назвали.

"Сьогодні вранці деякі з наших клієнтів зіткнулися з перебоями у роботі бездротового зв’язку. Ми терміново працюємо над відновленням їхнього обслуговування. Ми рекомендуємо використовувати дзвінки по Wi-Fi доти, доки обслуговування не буде відновлено", — йдеться у заяві AT&T.

За словами представників компанії, частина мереж почала відновлюватись, але коли зв’язок повністю відновиться в AT&T спрогнозувати не можуть.

Через збій зв’язку з проблемами зіткнулися не лише звичайні користувачі. Деякі поліцейські управління по всій Америці заявили, що у них не працюють стаціонарні телефони, а у Північній Кароліні та Сан-Франциско жителі не могли зв’язатися зі службою 911.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Telegram стався масштабний збій. Помилка торкнулася як мобільного додатка, так і програми на комп’ютері.