В Конгрессе США придумали, как проголосовать за помощь Украине в обход спикера Джонсона: идет сбор подписей

Больше половины необходимых голосов уже собрано

Поскольку вопрос о голосовании за пакет помощи Украине в Конгрессе застопорился, законодатели начали искать другие способы протолкнуть его на голосование. Так демократы Палаты представителей США начали собирать подписи за то, чтобы вынести документ на рассмотрение в обход спикера Майка Джонсона.

Как сообщает Reuters, инициатива исходит от лидера демократов в комитете по правилам Палаты представителей Джима Макговерна. Он сообщил, что сбор подписей был начат утром вторника.

Так называемая "discharge petition" является редко используемым инструментом, который позволяет вынести законопроект на голосование вне зависимости от желания спикера если будут собраны 218 подписей конгрессменов.

Поскольку Сенат уже проголосовал за документ большинством голосов, то теперь единственным препятствием на его пути является Палата представителей, в которой председательствует трампист Майк Джонсон, который упорно не выносит его на голосование даже несмотря на то, что к этому призывают и члены его собственной партии.

По состоянию на 23:30 по Киевскому времени уже было собрано уже 142 голоса. В основном подписали представители демократической партии, однако есть основания предполагать, что многие республиканцы тоже отдадут свой голос.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе идею о сборе подписей за подобную петиции озвучивал конгрессмен-республиканец Браян Фицпатрик, который отметил, что до этого проводил переговоры с офисом Джонсона.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь же спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.