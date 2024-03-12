Помощь от США: играют не только с Украиной, но и Украина

Глава Украинского аналитического центра специально для "Телеграфа" объяснил, когда мы сможем получить помощь из США

В США продолжаются "танцы" вокруг помощи Украине. Президент Байден в очередной раз укоряет конгрессменов, что те никак не могут проголосовать необходимый законопроект. Глава ЦРУ Уильям Бернс прочит, что нас ожидают новые территориальные потери, что "Авдеевок может быть больше", если Украина не получит помощь от США.

На самом деле администрация президента США могла бы помочь Украине и без решения Конгресса. Есть разные возможности – от гарантий казначейства по нашим облигациям (что позволит продавать их фактически с доходностью американских) до передачи необходимых вооружений (либо продажи по небольшой цене) европейским партнерам с тем, чтобы те потом передали это нам. Имеются и другие пути, к примеру, сослаться на одну из поправок в конституции – мол, нацбезопасность того требует.

Но Байден ничего подобного не делает. Потому что – выборы. Много пиара. И он ездит туром по Штатам, много говорит об Украине, ругает республиканцев, которые тормозят помощь. Подобные обвинения то и дело звучат из Белого дома. Создавая негативную ауру вокруг республиканцев. Вроде как не все они против помощи Украине – тот же Сенат, поддержавший соответствующий законопроект, тому доказательство. Но получается – все.

На выборах важно максимально очернить оппонента. Показывать его чуть ли не преступником. Именно так Байден и выставляет Трампа, подконтрольное ему радикальное крыло республиканцев, в целом Республиканскую партию. Мол, смотрите, они предали Великую Америку, нас перестают уважать в мире из-за таких действий, точнее, бездействий. И так далее…

При этом на данный момент мы недополучили примерно половины того, что США нам пообещали. И на что средства ранее были выделены.

Одна из последних идей – внести помощь Украине в бюджет США-2024, который никак не могут принять. Новая фишка, новый пиар, новые разговоры.

Забавно будет, если Трамп, в случае возвращения в Белый дом, даст нам больше, а не "ни копейки", как пытаются это преподнести сейчас через того же венгерского премьера Орбана.

Пока можно констатировать – мы стали заложниками выборов в США. И раньше второй половины года вряд ли что-то получим.

Ну, а что глава бюджетного комитета украинского парламента Роксолана Пидласа уверяет, что мы почти исчерпали свои возможности, а все внутренние ресурсы используются для финансирования армии, это скорее из разряда пиара и "дайте-дайте!". Если прекратить разбрасываться деньгами направо-налево, если прекратить красть, наконец-то навести порядок там, где у нас тотальный бардак (включая Раду, ряд министерств и ведомств, закупки и так далее) – всё может быть иначе.