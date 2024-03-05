Создает выгоду для Путина: в Белом доме раскритиковали Конгресс за бездействие

Конгресс должен прекратить политические ссоры и принять пакет помощи Украине

Конгресс США своим бездействием в вопросе принятия помощи для Украины создает несомненную практическую выгоду для российского диктатора Владимира Путина. Промедление с оказанием помощи Украине сказывается на поле боя, где украинцы вынуждены обороняться в тяжелых условиях.

Об этом заявил на брифинге 4 марта координатор Национального совета безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Конгресс не выполняет свои функции, что позволяет Путину реализовать преимущество в войне в Украине.

Кирби заявил, что нет никаких сомнений в использовании Кремлем бездействия и беспомощности Конгресса США. Пока Конгресс ничего не делает, российские террористы уже захватили Авдеевку и пытаются продвинуться как можно дальше вглубь украинской территории.

Украинским войскам становится все труднее удерживать позиции, не имея помощи от США, на которую Киев рассчитывал. Поэтому Конгресс должен прекратить политические ссоры и срочно принять пакет пособий для Украины.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США, возглавляемая трампистом Майком Джонсоном, в очередной раз затягивает сроки принятия пакета о помощи союзникам США, включая Украину. Проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд долларов Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.