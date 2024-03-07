Конгресс США может проголосовать за пакет помощи Украине без разрешения Джонсона: что придумали

На спикера давят даже представители его партии

На фоне затягивания голосования по выделению военной помощи Украине спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, конгрессмены придумали другой способ вынести документ на рассмотрение. Для этого они собираются начать сбор подписей.

Как информирует Голос Америки, конгрессмен-республиканец Браян Фицпатрик отметил, что сбор подписей за то, чтобы вынести документ на голосование, может начаться на этой неделе.

"Если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, который будет внесен на рассмотрение, альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а наша граница останется открытой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло", — сказал он во время брифинга в среду.

По его словам, он уже работает с офисом Джонсона, чтобы внести документ на голосование традиционным способом, но если спикер откажется от выполнения требований сторонников законопроекта, то уже в пятницу они начнут собирать подписи о голосовании в обход спикера.

При этом Фицпатрик считает, что у этой петиции есть все шансы набрать необходимые 218 голосов.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь же спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

При этом президент США Джо Байден уже обратился в Конгресс с призывом о выделении средств, поскольку на кону стоит не только будущее Украины, а всего мира.