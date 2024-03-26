Гонки становятся более ожесточенными: Байден опережает Трампа в нескольких ключевых штатах
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Значительные изменения произошли в Висконсине и Пенсильвании
Дональд Трамп проигрывает президенту США Джо Байдену в шести из семи колеблющихся ключевых штатах. И в двух из них отрыв значителен.
Об этом пишет Bloomberg News/Morning Consult, опираясь на данные опроса. Такие изменения случились спустя почти 5 месяцев после относительного лидерства Трампа в этих штатах.
Аналитики считают, что это связано с заявлениями экс-президента штатов, которые сплотили демократов и смягчили опасения по поводу возраста Байдена.
Значительное смещение голосов произошло в Висконсине и Пенсильвании. В первом штате президент США опережает Трампа на один пункт после отставания от него на четыре пункта. Во втором – кандидаты сравнялись после того, как в прошлом месяце Трамп лидировал на шесть пунктов.
В ходе опроса Bloomberg News/Morning Consult были опрошены 4932 зарегистрированных избирателя в семи штатах:
- Аризона — 796 избирателей;
- Джорджия — 788;
- Мичиган — 698,
- Невада — 447;
- Северная Каролина — 699;
- Пенсильвания — 807
- Висконсин — 697.
Опрос проводился онлайн, начиная с 8 марта.
Аналитики подчеркнули, что слишком рано прогнозировать стабильность этой тенденции. Ведь она может быть разовой, или наоборот свидетельствовать о долгосрочных изменениях в предвыборной гонке. Байден продолжает отставать от Трампа в четырех важнейших штатах.
На смену настроения американцев могли повлиять недавние речи Байдена и его устойчивая позиция в вопросах внешней политики. Ведь Трамп чувствует нехватку средств на усиленную предвыборную кампанию, поэтому меньше говорит и митингует, по мнению издания.
Ранее "Телеграф" писал, что Трамп передумал выходить из НАТО, он поставил Европе условие.