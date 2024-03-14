Байден вырвался вперед: демократ опередил Трампа в новом опросе, но есть нюанс

Последние социологические исследования демонстрировали преимущество лидера Республиканской партии

Действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп, бывший глава американского государства, обеспечили себе участие в выборах и если бы избиратели голосовали сейчас, то демократа избрали бы 39% из них. На втором месте Трамп с показателем в 38%.

Такие результаты нового опроса, проведенного совместно с Ipsos, опубликовало информационное агентство Reuters. Отметим, что Байден опередил Трампа, но всего на 1%, а погрешность составляет 1,7%.

Байден опережает Трампа на 1% в новом опросе

Социологическое исследование проводилось онлайн. В нем участвовали 4094 американцев из разных штатов. Они могли проголосовать за выбранного кандидата или отказаться отвечать.

Результаты показали шаткое лидерство Байдена. Если выборы проводили сейчас, то за него отдали бы свой голос 39% респондентов. За Трампа проголосовали бы 38%. Но стоит учитывать погрешность в 1,7%.

Из опрошенных 11% заявили, что проголосуют за другого кандидата. Не будут участвовать в выборах 5% респондентов. Не определились или не пожелали отвечать на вопрос еще 7%.

Отметим, что среди всех участников лишь 3356 были зарегистрированными. Погрешность их результатов чуть выше ― 1,8%.

Опрос Reuters/Ipsos в январе демонстрировал явное преимущество Трампа. Тогда за него готовы были проголосовать 40% респондентов. Действующего президента поддержали лишь 34%.

Отрыв сократился в февральском опросе. Трампа поддержали 37%, а Байдена также 34 процента.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Главные кандидаты на победу ― действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Эти выборы уже прозвали "реваншем".

Ранее результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult подтвердили преимущество республиканца в семи ключевых штатах. Около 80% опрошенных высказались о возрасте Джо Байдена. Они посчитали его слишком старым для выполнения обязательств главы государства. Но результаты медосмотра подтвердили, что Байден может и далее работать в том же темпе.

Многие эксперты опасаются победы Трампа. Якобы он будет подыгрывать Путину и сократит помощь для Украины. Но с этим мнением не согласен бывший британский премьер Борис Джонсон. Он считает, что Трамп не бросит Киев.

Ранее "Телеграф" писал, что может пойти не по плану во время президентских выборов в США. Есть прогнозы, как это отразится на Украине.