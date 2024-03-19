Трамп передумал выходить из НАТО: поставил Европе условие

Политик уже критиковал союзников за низкие расходы на оборонку

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что не выйдет из НАТО в случае победы на выборах и будет защищать его членов. При этом он говорит, что Европа "должна играть честно", подразумевая выделение средств на оборону.

Как пишет Politico, об этом он рассказал во время разговора с британским политиком Найджелом Фараджом в эфире канала GB News. В частности он подтвердил свою приверженность членству в Альянсе, но отметил, что не хочет, чтобы европейцы "пользовались" американской поддержкой.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально даже не существовало бы", — сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон придет на помощь странам Европы, если те подвергнуться нападению, но подчеркнул, что США "хотят платить справедливую долю, но не долю всех остальных", подразумевая оборонные расходы стран Альянса.

Трамп также выразил мнение, что НАТО имеет куда большее значение для Европы, чем для Штатов, поскольку у них есть "большой красивый океан", отделяющий от "некоторых проблем".

Он отметил, что если европейцы "будут играть честно", то США останутся в НАТО со стопроцентной вероятностью.

Как сообщалось ранее, во время своей каденции Трамп неоднократно критиковал другие страны НАТО, в первую очередь Германию, за то что те сократили свои оборонные расходы значительно ниже 2% ВВП, которые страны обязались выделять. Из-за этого он даже грозился отозвать военный контингент из Германии и перенаправить его в Польшу.

В ходе нынешней избирательной кампании он неоднократно заявлял о том, что планирует вывести США из состава Альянса и даже поощрять Россию атаковать Европу.