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Трампу удалось снизить залог по делу о мошенничестве: было полмиллиарда долларов

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Сумму залога, установленного апелляционным судом, Трамп оплатить способен Новость обновлена 26 марта 2024, 05:00
Сумму залога, установленного апелляционным судом, Трамп оплатить способен. Фото afp.com

Трампа фактически спасли от потери части активов

Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось выиграть апелляцию по приостановлению судебного решения по делу о мошенничестве, где он должен был внести огромный залог. Теперь вместо 454 млн долларов США до 25 марта он должен внести 175 млн долларов в течение 10 дней, чтобы власти Нью-Йорка не арестовали его активы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Таким образом, Трампу удалось избежать потери части активов, поскольку срок внесения залога почти в полмиллиарда долларов истекал именно в день, когда он выиграл апелляцию.

"Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 млн долларов наличными или облигациями, или ценными бумагами, или чем угодно", – заявил он.

То есть фактически апелляционный суд по неизвестной причине сыграл в пользу Трампа. Источники отметили, что такую сумму в течение 10 дней он собрать в общем-то способен. Однако для экс-президента все еще ничего не закончилось – в Офисе генерального прокурора Нью-Йорка отметили, что Трампу все еще угрожает ответственность по делу о мошенничестве.

Как писал "Телеграф", Трампа приговорили к огромному штрафу по делу о мошенничестве с недвижимостью, где Трамп проходил обвиняемым. Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля объявил приговор, в котором Трампа обязывают выплатить 355 млн долларов США штрафа и запрещают ему и его детям вести бизнес-деятельность в штате.

Это уже не первый суд, проигранный Трампом. Недавно британский Высокий суд отклонил иск Трампа к британской частной разведывательной фирме, собравшей доказательства его участия в извращенных половых актах и подкупе российских чиновников. Как известно, в 2017 году в СМИ попало досье с материалами о "приключениях" Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что дело по мошенничеству – не единственное открытое против него дело, поскольку он уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.

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