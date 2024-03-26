Трампу удалось снизить залог по делу о мошенничестве: было полмиллиарда долларов

Трампа фактически спасли от потери части активов

Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось выиграть апелляцию по приостановлению судебного решения по делу о мошенничестве, где он должен был внести огромный залог. Теперь вместо 454 млн долларов США до 25 марта он должен внести 175 млн долларов в течение 10 дней, чтобы власти Нью-Йорка не арестовали его активы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Таким образом, Трампу удалось избежать потери части активов, поскольку срок внесения залога почти в полмиллиарда долларов истекал именно в день, когда он выиграл апелляцию.

"Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 млн долларов наличными или облигациями, или ценными бумагами, или чем угодно", – заявил он.

То есть фактически апелляционный суд по неизвестной причине сыграл в пользу Трампа. Источники отметили, что такую сумму в течение 10 дней он собрать в общем-то способен. Однако для экс-президента все еще ничего не закончилось – в Офисе генерального прокурора Нью-Йорка отметили, что Трампу все еще угрожает ответственность по делу о мошенничестве.

Как писал "Телеграф", Трампа приговорили к огромному штрафу по делу о мошенничестве с недвижимостью, где Трамп проходил обвиняемым. Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля объявил приговор, в котором Трампа обязывают выплатить 355 млн долларов США штрафа и запрещают ему и его детям вести бизнес-деятельность в штате.

Это уже не первый суд, проигранный Трампом. Недавно британский Высокий суд отклонил иск Трампа к британской частной разведывательной фирме, собравшей доказательства его участия в извращенных половых актах и подкупе российских чиновников. Как известно, в 2017 году в СМИ попало досье с материалами о "приключениях" Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что дело по мошенничеству – не единственное открытое против него дело, поскольку он уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.