Перегони стають запекліші: Байден випереджає Трампа у кількох ключових штатах

Значні зміни відбулися у Вісконсині та Пенсильванії

Дональд Трамп програє президенту США Джо Байдену у шести з семи ключових штатів, які вагаються. І у двох з них відрив значний.

Про це пише Bloomberg News/Morning Consult, опираючись на дані опитування. Такі зміни відбулися майже через 5 місяців після відносного лідерства Трампа у цих штатах.

Аналітики вважають, що це пов’язано з заявами експрезидент штатів, які згуртували демократів та пом'якшили побоювання з приводу віку Байдена.

Значний зсув голосів стався у Вісконсині та Пенсильванії. У першому штаті президент США випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти. У другому — кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів.

В ході опитування Bloomberg News/Morning Consult було опитано 4932 зареєстрованих виборців у семи штатах:

Аризона — 796 зареєстрованих виборців;

Джорджія — 788;

Мічиган — 698,

Невада — 447;

Північна Кароліна — 699;

Пенсильванія — 807

Вісконсин — 697.

Опитування проводили онлайн, починаючи з 8 березня.

Аналітики наголосили, що надто рано давати прогнози про стабільність цієї тенденції. Адже вона може бути разовою, або навпаки свідчити про довгострокові зміни у передвиборчих перегонах. Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох найважливіших штатах.

На зміну настроїв американців могли вплинути нещодавні промови Байдена, та його стійка позиція у питаннях зовнішньої політики. Адже наразі Трамп відчуває брак коштів на посилену передвиборчу компанію, тому менше говорить та мітингує, на думку видання.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп передумав виходити з НАТО, він поставив Європі умову.