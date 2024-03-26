Рус

Перегони стають запекліші: Байден випереджає Трампа у кількох ключових штатах

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп і Джо Байден Новина оновлена 26 березня 2024, 15:57
Дональд Трамп і Джо Байден. Фото Колаж

Значні зміни відбулися у Вісконсині та Пенсильванії

Дональд Трамп програє президенту США Джо Байдену у шести з семи ключових штатів, які вагаються. І у двох з них відрив значний.

Про це пише Bloomberg News/Morning Consult, опираючись на дані опитування. Такі зміни відбулися майже через 5 місяців після відносного лідерства Трампа у цих штатах.

Аналітики вважають, що це пов’язано з заявами експрезидент штатів, які згуртували демократів та пом'якшили побоювання з приводу віку Байдена.

Значний зсув голосів стався у Вісконсині та Пенсильванії. У першому штаті президент США випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти. У другому — кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів.

В ході опитування Bloomberg News/Morning Consult було опитано 4932 зареєстрованих виборців у семи штатах:

  • Аризона — 796 зареєстрованих виборців;
  • Джорджія — 788;
  • Мічиган — 698,
  • Невада — 447;
  • Північна Кароліна — 699;
  • Пенсильванія — 807
  • Вісконсин — 697.

Опитування проводили онлайн, починаючи з 8 березня.

Аналітики наголосили, що надто рано давати прогнози про стабільність цієї тенденції. Адже вона може бути разовою, або навпаки свідчити про довгострокові зміни у передвиборчих перегонах. Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох найважливіших штатах.

На зміну настроїв американців могли вплинути нещодавні промови Байдена, та його стійка позиція у питаннях зовнішньої політики. Адже наразі Трамп відчуває брак коштів на посилену передвиборчу компанію, тому менше говорить та мітингує, на думку видання.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп передумав виходити з НАТО, він поставив Європі умову.

Теги:
#США #Вибори #Джо Байден #Дональд Трамп