Перегони стають запекліші: Байден випереджає Трампа у кількох ключових штатах
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Значні зміни відбулися у Вісконсині та Пенсильванії
Дональд Трамп програє президенту США Джо Байдену у шести з семи ключових штатів, які вагаються. І у двох з них відрив значний.
Про це пише Bloomberg News/Morning Consult, опираючись на дані опитування. Такі зміни відбулися майже через 5 місяців після відносного лідерства Трампа у цих штатах.
Аналітики вважають, що це пов’язано з заявами експрезидент штатів, які згуртували демократів та пом'якшили побоювання з приводу віку Байдена.
Значний зсув голосів стався у Вісконсині та Пенсильванії. У першому штаті президент США випереджає Трампа на один пункт після відставання від нього на чотири пункти. У другому — кандидати зрівнялися після того, як минулого місяця Трамп лідирував на шість пунктів.
В ході опитування Bloomberg News/Morning Consult було опитано 4932 зареєстрованих виборців у семи штатах:
- Аризона — 796 зареєстрованих виборців;
- Джорджія — 788;
- Мічиган — 698,
- Невада — 447;
- Північна Кароліна — 699;
- Пенсильванія — 807
- Вісконсин — 697.
Опитування проводили онлайн, починаючи з 8 березня.
Аналітики наголосили, що надто рано давати прогнози про стабільність цієї тенденції. Адже вона може бути разовою, або навпаки свідчити про довгострокові зміни у передвиборчих перегонах. Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох найважливіших штатах.
На зміну настроїв американців могли вплинути нещодавні промови Байдена, та його стійка позиція у питаннях зовнішньої політики. Адже наразі Трамп відчуває брак коштів на посилену передвиборчу компанію, тому менше говорить та мітингує, на думку видання.
Раніше "Телеграф" писав, що Трамп передумав виходити з НАТО, він поставив Європі умову.