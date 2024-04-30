Будет спасать президента: в США показали новый "самолет судного дня"(фото)

Конструирование нового воздушного командного пункта обойдется Америке 13 миллиардов долларов

Американская Sierra Nevada Corporation (SNC) представила первые концептуальные изображения нового "самолета судного дня". Его сконструируют на замену воздушного командного пункта Boeing E-4B Nightwatch.

Самолет будет больше своего прародителя и получит больше внутреннего пространства. Об этом сообщает The War Zone.

Необходимость в новом самолете возникла в связи с тем, что срок службы действующего закончится в начале 2030-х годов. Поэтому ВВС США заключили контракт стоимостью 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника самолета E-4B, известного как самолет Судного дня из-за его способности выжить в ядерной войне.

Новый самолет разработали в рамках программы Survivable Airborne Operations Center (SAOC). В качестве базы для него выбрали Boeing 747-8. Этот широкофюзеляжный реактивный авиалайнер уже не производят. Поэтому мастерам придется использовать подержанные самолеты.

В сеть выложили изображения будущего самолета. Об внешне очень похож на своего прародителя, включая культовую бело-синюю схему окраски. Среди главных отличий — двигатели General Electric GEnx, а также новое расположение антенн и системы дозаправки в воздухе.

E-4B Nightwatch в воздухе/ фото U.S. Air Force

Работы будут проводить в штатах Колорадо, Невада и Огайо. Их завершение ожидают во второй половине следующего десятилетия.

Справка

Действующие E-4B, так называемые "самолеты судного дня", предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США. Их будут использовать в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены.

Предполагается, что такие самолеты могут находиться в воздухе около недели при условии дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждый из самолетов способен поднять в воздух сто человек. Всего построили четыре Boeing E-4.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин после начала полномасштабного вторжения в Украину побоялся показывать свой самолет "судного дня" во время ежегодного военного парада в Москве.