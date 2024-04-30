Рятуватиме президента: у США показали новий "літак судного дня" (фото)

Конструювання нового повітряного командного пункту коштуватиме Америці 13 мільярдів доларів

Американська Sierra Nevada Corporation (SNC) представила перші концептуальні зображення нового "літака судного дня". Його сконструюють на заміну повітряного командного пункту Boeing E-4B Nightwatch.

Літак буде більшим за свого попередника і отримає більше внутрішнього простору. Про це повідомляє The War Zone.

Необхідність у новому літаку виникла через те, що термін служби чинного закінчиться на початку 2030-х років. Тому ВПС США уклали контракт вартістю 13 мільярдів доларів із компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника літака E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність вижити в ядерній війні.

Новий літак розробили у рамках програми Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Як базу для нього обрали Boeing 747-8. Цей широкофюзеляжний реактивний авіалайнер вже не виробляють. Тому майстрам доведеться використовувати старі літаки.

У мережу виклали зображення майбутнього судна. Він зовні дуже схожий на свого прабатька, включаючи культову біло-синю схему забарвлення. Серед головних відмінностей – двигуни General Electric GEnx, а також нове розташування антен та системи дозаправки у повітрі.

E-4B Nightwatch у повітрі/ фото US Air Force

Роботи проводитимуть у штатах Колорадо, Невада та Огайо. Їхнє завершення очікують у другій половині наступного десятиліття.

Довідка

Діючі E-4B, так звані літаки судного дня, призначені для президента, міністра оборони та інших членів вищого військового керівництва США. Їх використовуватимуть у разі початку ядерної війни, якщо наземні структури управління будуть знищені.

Передбачається, що такі літаки можуть перебувати у повітрі близько тижня за умови дозаправки. Все обладнання на борту захищене від вражаючих факторів ядерного вибуху. Кожен із літаків здатний підняти в повітря сто людей. Загалом збудували чотири Boeing E-4.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін після початку повномасштабного вторгнення в Україну побоявся показувати свій літак "судного дня" під час щорічного військового параду у Москві.