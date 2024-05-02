Серьезные дефекты у самолетов Boeing: таинственно умер уже второй человек, сообщивший о них

Мужчина обвинял производителя самолетов в игнорировании дефектов при производстве 737 MAX

При загадочных обстоятельствах умер сотрудник и второй разоблачитель Boeing Джошуа Дин. Это произошло после внезапной болезни, которая была диагностирована у мужчины. Ему было 45 лет.

Дин обвинял ранее Boeing в игнорировании дефектов при производстве 737 MAX. Об этом пишет Newsweek.

"Джошуа Дин, бывший сотрудник Spirit AeroSystems, обвинил производителя самолетов в игнорировании дефектов при производстве 737 MAX, серии, репутация которой была испорчена серией аварий и проблем с безопасностью в последние годы", — говорится в материале.

Сотрудник был уволен из Spirit AeroSystems в 2023 году после того, как заявил о нарушениях технологии сверления отверстий в гермошпангоуте, которые он обнаружил во время проверки годом ранее.

Как сообщает The Seattle Times, мужчина вел здоровый образ жизни, но скончался после двух недель пребывания в критическом состоянии из-за стафилококковой пневмонии. Его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Врачи упорно боролись за его жизнь, однако состояние стремительно ухудшалось.

Важно добавить, что двумя месяцами ранее внезапно скончался еще один разоблачитель Boeing Джош Барнетт. По данным властей Южной Каролины, он умер от огнестрельного ранения, который якобы нанес сам себе.

Отметим, что в январе текущего года авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за разгерметизации, потеряв часть фюзеляжа. Было дано распоряжение временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести проверки. Они в свою очередь выявили множество нарушений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России при загадочных обстоятельствах умер вице-президент российской компании "Лукойл" Виталий Робертус.