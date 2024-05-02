Серйозні дефекти у літаків Boeing: таємниче померла вже друга людина, яка повідомила про них

Чоловік звинувачував виробника літаків у ігноруванні дефектів під час виробництва 737 MAX

За загадкових обставин помер співробітник та другий викривач Boeing Джошуа Дін. Це сталося після раптової хвороби, яка була діагностована у чоловіка. Йому було 45 років.

Дін звинувачував Boeing раніше в ігноруванні дефектів при виробництві 737 MAX. Про це пише Newsweek.

"Джошуа Дін, колишній співробітник Spirit AeroSystems, звинуватив виробника літаків у ігноруванні дефектів при виробництві 737 MAX, серії, репутація якої була зіпсована серією аварій та проблем з безпекою в останні роки", — йдеться у матеріалі.

Співробітника було звільнено зі Spirit AeroSystems у 2023 році після того, як заявив про порушення технології свердління отворів у гермошпангоуті, які він виявив під час перевірки роком раніше.

Як повідомляє The Seattle Times, чоловік вів здоровий спосіб життя, але помер після двох тижнів перебування у критичному стані через стафілококову пневмонію. Його госпіталізували через проблеми з диханням. Лікарі наполегливо боролися за його життя, проте стан стрімко погіршувався.

Важливо додати, що на два місяці раніше раптово помер ще один викривач Boeing Джош Барнетт. За даними влади Південної Кароліни, він помер від вогнепального поранення, яке нібито завдав сам собі.

Зазначимо, що в січні поточного року авіалайнер Boeing 737 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку через розгерметизацію, втративши частину фюзеляжу. Було надано розпорядження тимчасово призупинити експлуатацію лайнерів даного типу та провести перевірки. Вони, у свою чергу, виявили безліч порушень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії за загадкових обставин помер віце-президент російської компанії "Лукойл" Віталій Робертус.