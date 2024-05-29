Трамп обещал разбомбить Москву? В чем подвох с заявлением политика

Политик неоднократно отличался громкими заявлениями

В понедельник, 28 мая по сети распространилось сообщение о том, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп обещал бомбить Москву, если бы Россия напала на Украину во время его президентства. Хотя сообщение вызвало одобрение среди украинцев, однако оно оказалось далеко не новым.

В частности волна была поднята из-за статьи The Washington Post, которая касалась обещаний Трампа донорам в разгар предвыборной гонки. Там же вскользь было упомянуто о том, что он обещал бомбить Москву.

"На одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся в Тайвань", — говорится в материале в контексте того, что политик иногда удивляет своих доноров и соратников неожиданными заявлениями.

Хотя издание не упомянуло, когда именно Трамп это сказал, но скорее всего речь идет о его разговоре с любителем гольфа Джоном Дейли, который был обнародован 4 марта 2022 года.

Он тогда рассказал, что "отлично ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, но четко сказал ему, что в случае нападения на Украину последует ответный удар.

"Знаете, он (Путин — ред.) был моим другом, мы с ним прекрасно ладили. Я говорю, Владимир, если ты это сделаешь (нападешь на Украину, — ред.), мы ударим по Москве. Мы собираемся ударить по Москве. И он мне вроде как поверил на 5%, 10% — это все, что нужно", — говорил тогда Трамп.

При этом он отметил, что провел такой же разговор с главой компартии Китая Си Цзиньпином в контексте нападения на Тайвань. Его высказывания являются частью традиционной критики своих политических оппонентов.

"Я единственный президент XXI века, под чьим руководством Россия (никуда) не вторгалась", — говорил тогда он.

К слову, 6 марта 2022 года в сеть попала запись разговора Трампа с донорами, во время которого он пошутил, что США надо "навесить на свои самолеты китайские флаги и выбомбить де**мо из России".

"А потом мы говорим: Китай это сделал, мы этого не делали, Китай это сделал. А потом они начинают воевать друг с другом, а мы сидим сложа руки и наблюдаем", — говорил Трамп.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп сделал новое заявление о помощи Украине. Он сказал, что Европа должна увеличить размер помощи Украине, который должен сравниться с американским.