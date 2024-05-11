Без освобождения территорий и с отказом от НАТО: как может выглядеть план Трампа по завершению войны РФ против Украины

Сам политик детали своего плана пока не раскрывал

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Украине будет зависеть от ее участия в мирных переговорах с Россией. Тем временем Россия может избавиться от санкций, если пойдет на приемлемые для Украины условия.

Как сообщает Associated Press, об этом говорится в политической книге "Америка прежде всего", которая должна быть опубликована в четверг. Авторами работы является одна из приближенных к Трампу групп, которые пытаются заложить основу для его второй администрации.

Редактор книги Фред Флейтц отмечал, что он не входит в штаб Трампа, но некоторое время был его советником по национальной безопасности. Он выразил надежду, что книга послужит "путеводителем", который станет интеллектуальной основой для подхода возможного президента к национальной безопасности.

В частности там предлагаются ориентиры в подходе к войне России против Украины. В частности там говорится, что США должны поставлять будущую военную помощь Украине в зависимости от ее участия в мирных переговорах с россиянами.

Автор выражает мнение, что ВСУ скорее всего будут терять позиции, а потому рекомендует США "не посылать оружие в тупиковую ситуацию, в которой Украине в конечном итоге будет трудно победить". Однако он рекомендует возобновить поставки как только будет заключен мирное соглашение, поскольку это выступит сдерживающим фактором для дальнейших агрессивных планов Кремля.

Однако автор в то же время поддерживает идею того, что Украина не станет отказываться от своей территории и рано или поздно ее вернет, но уже полагаясь на дипломатию. Что, впрочем, не случится до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не покинет свой пост.

"Украинцам будет трудно принять мир, заключенный путем переговоров, который не вернет всю их территорию, по крайней мере, временно и не возложит на Россию ответственность за резню, устроенную ею в Украине. Их сторонники тоже. Но, как сказал Дональд Трамп в мэрии CNN в 2023 году: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Это тоже наша точка зрения. Это хороший первый шаг", — говорится в книге.

Автор предполагает, что Путин захочет пойти на переговоры, если лидеры стран НАТО предложат отложить вопрос присоединения Украины к Альянсу на длительный период. Вместо НАТО Украине предлагают двустороннее соглашение с США, однако конкретики в книге не приводится.

Также в книге говорится о необходимости ввести сборы с продажи российских энергоресурсов, чтобы профинансировать восстановление Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп сделал новое скандальное заявление о помощи Украине. Он сказал, что Европа должна увеличить размер помощи Украине, который должен сравниться с американским.