Трамп обіцяв розбомбити Москву? У чому підступ із заявою політика

Політик неодноразово вирізнявся гучними заявами

У понеділок, 28 травня, мережею поширилося повідомлення про те, що експрезидент і кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп обіцяв бомбардувати Москву, якби Росія напала на Україну під час його президентства. Хоча повідомлення викликало схвалення серед українців, проте воно виявилося далеко не новим.

Зокрема хвилю було піднято через статтю The Washington Post, яка стосувалася обіцянок Трампа донорам у розпал передвиборчих перегонів. Там же мимохіть було згадано про те, що він обіцяв бомбардувати Москву.

"На одному заході він припустив, що бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся до Тайваню", — йдеться у матеріалі в контексті того, що політик іноді дивує своїх донорів та соратників несподіваними заявами.

Хоча видання не згадало, коли саме Трамп це сказав, але найімовірніше йдеться про його розмову з любителем гольфу Джоном Дейлі, яку оприлюднили 4 березня 2022 року.

Він тоді розповів, що "відмінно ладив" з російським диктатором Володимиром Путіним, але чітко сказав йому, що у разі нападу на Україну буде удар у відповідь.

"Знаєте, він (Путін — ред.) був моїм другом, ми з ним чудово ладнали. Я кажу, Володимире, якщо ти це зробиш (нападеш на Україну, — ред.), ми вдаримо по Москві. Ми збираємося вдарити по Москві. І він мені начебто повірив на 5%, 10% — це все, що потрібно", — казав тоді Трамп.

При цьому він зазначив, що провів таку саму розмову з головою компартії Китаю Сі Цзіньпіном у контексті нападу на Тайвань. Його висловлювання є частиною традиційної критики своїх політичних опонентів.

"Я єдиний президент XXI століття, під чиїм керівництвом Росія (нікуди) не вторгалася", — говорив тоді він.

До речі, 6 березня 2022 року до мережі потрапив запис розмови Трампа з донорами, під час якої він пожартував, що США треба "навісити на свої літаки китайські прапори і вибомбити ла**о з Росії".

"А потім ми говоримо: Китай це зробив, ми цього не робили, Китай це зробив. А потім вони починають воювати один з одним, а ми сидимо склавши руки та спостерігаємо", — говорив Трамп.

Раніше Телеграф писав, що Дональд Трамп зробив нову заяву про допомогу Україні. Він сказав, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні, який має зрівнятися з американською.