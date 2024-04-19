Трамп резко изменил тон высказываний об Украине: детали

Трамп призвал европейских партнеров "сравняться" с Вашингтоном в помощи Киеву

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в четверг, 18 апреля, заявил о том, что выживание Украины важно для Соединенных Штатов. Смена риторики экс-президента произошла за несколько дней до того, как Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, должна проголосовать за пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social. Отмечается, что большую часть своего сообщения кандидат на президентское кресло США посвятил жалобам на то, что Европа делает недостаточно для поддержки Украины.

"Сообщение Трампа появилось на следующий день после того, как он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и похвалил страну за ее инициативы в помощи Украины. Бывший президент и польский лидер обсудили предложение Дуды о том, чтобы члены НАТО тратили не менее 3% своего валового внутреннего продукта на оборону. Сейчас они должны тратить не менее 2% ВВП", — пишет издание.

В своем сообщении Трамп призвал европейских партнеров "уравняться" с Вашингтоном в уровне помощи Киеву.

"Почему Европа не может сравнить или хотя бы сопоставить деньги, вложенные Соединенными Штатами Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся в помощи стране?" – написал Трамп.

Экс-президент США подчеркнул, что выживание Украины важно для США.

"Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайтесь, Европа!" – подчеркнул Трамп.

Следует заметить, что во время своего выступления на CNN в прошлом году Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну с Россией, когда его спросили об этом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно об итогах встречи польского президента Дуды с Трампом. Отмечалось, что политики обсудили войну между Россией и Украиной, а также войну Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке.