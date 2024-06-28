Жена и дочь погибли в ДТП, а молодой сын умер от рака: трагедии, которые пережил Джо Байден (фото)

Президент США потерял трех важнейших людей

Президент США Джо Байден, заявивший, что глава РФ Путин не остановится на Украине, пережил немало трагедий в жизни до того, как стал всемирно известным политическим деятелем. Мы привыкли видеть его положительным и с улыбкой на лице, однако оказалось, что у Байдена даже были мысли о самоубийстве.

Потеря жены и дочери

На Нейлии Гантер Джозер Байден женился в августе 1966 года. Ее родители были против их брака по религиозным убеждениям, однако влюбленным было безразлично. Вскоре у пары родилось трое детей — сыновья Джозеф "Бо" и Хантер и дочь Наоми.

Первая жена Джо Байдена Нейлия. Фото: wikipedia

Нейлия Гантер, Джо, Гантер, Наоми Кристина и Бо Байден. Фото: wikipedia

18 декабря 1972 года, когда Байден начал политическую карьеру и стал сенатором США, Гантер вместе с тремя детьми уехала покупать рождественскую елку. Ее автомобиль столкнулся с прицепом. Гантер с детьми доставили в больницу, где она и дочь Наоми погибли по прибытии. Сыновья получили серьезные травмы, но выжили.

Джозеф Байден и его жена Нелия на праздновании его 30-летия на вечеринке в Уилмингтоне. Фото: Getty Images

После трагедии Байден хотел прекратить политическую карьеру, но коллеги убедили его остаться в Сенате. Присягу он принимал в больнице, где лечились его сыновья.

"Мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью, тогда я думал, что там у меня есть больше шансов нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку, — вспоминал политик о своих чувство после тяжелой потери», — делился политик после трагедии.

Джо Байден признавался, что после гибели жены и дочери думал о самоубийстве. Однако его остановили мысли о сыновьях. Об этом он рассказал в интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну.

"Необязательно быть безумным, чтобы покончить с собой", — сообщил он в опубликованном в пятницу интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну. "Однажды я подумал [об этом]", — отметил американский лидер.

Новый брак

Через три года после гибели жены Джозеф Байден познакомился с Джилл Трейси — учительницей английского языка на свидании вслепую. Она стала его женой, а впоследствии у них родилась дочь Эшли, имя которой выбрали Хантер и Бо. Джилл словно вдохнула в Байдена новую жизнь и вдохновила его обрести интерес к политике.

Джо Байден и Джилл Байден

Смерть сына

Бо Байден – старший сын Джо Байдена. Во взрослом возрасте он занимался юриспруденцией, а затем получил должность юриста в Министерстве юстиции США. Бо Байден был женат и воспитывал двоих детей. Много лет спустя у Бо Байдена обнаружили рак головного мозга. После продолжительного лечения он скончался в больнице 30 мая 2015 года.

Фото: Getty Images

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