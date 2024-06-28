Дружина та дочка загинули у ДТП, а молодий син помер від раку: трагедії, які пережив Джо Байден (фото)

Президент США втратив трьох найважливіших людей

Президент США Джо Байден, який заявив, що глава РФ Путін не зупиниться на Україні, пережив чимало трагедій у житті до того, як став всесвітньо відомим політичним діячем. Ми звикли бачити його позитивним та з усмішкою на обличчі, однак виявилося, що у Байдена навіть були думки про самогубство.

Втрата дружини і доньки

З Нейлією Гантер Джозер Байден одружився в серпні 1966 року. Її батьки були проти їхнього шлюбу через релігійні переконання, однак закоханим було байдуже. Згодом у пари народилося троє дітей — сини Джозеф "Бо" та Хантер і донечка Наомі.

Перша дружина Джо Байдена Нейлія. Фото: wikipedia

Нейлія Гантер, Джо, Гантер, Наомі Крістіна і Бо Байдени. Фото: wikipedia

18 грудня 1972 року, коли Байден розпочав політичну кар’єру і став сенатором США, Гантер разом із трьома дітьми поїхала купувати різдвяну ялинку. Її автомобіль зіштовхнувся з причепом. Гантер з дітьми доставили до лікарні, де вона і донечка Наомі загинули після прибуття. Сини отримали серйозні травми, але вижили.

Джозеф Байден та його дружина Нелія на святкуванні його 30-річчя на вечірці у Вілмінгтоні. Фото: Getty Images

Після трагедії Байден хотів припинити політичну кар’єру, однак колеги переконали його залишитися в Сенаті. Присягу він приймав у лікарні, де лікувалися його сини.

"Мені подобалося блукати неблагополучними районами вночі, тоді я думав, що там у мене є більше шансів нарватися на бійку. Я й не підозрював, що здатний на таку лють. Я відчував, що Бог зіграв зі мною жахливий жарт, — згадував політик про свої почуття після тяжкої втрати", — ділився політик після трагедії.

Джо Байден зізнавався, що після загибелі дружини і доньки думав про самогубство. Однак його зупинили думки про синів. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіоведучому Говарду Стерну.

"Необов'язково бути божевільним, щоб накласти на себе руки", — повідомив він в опублікованому в п'ятницю інтерв'ю американському радіоведучому Говарду Стерну. "Якось я подумав [про це]", — зазначив американський лідер.

Новий шлюб

За три роки після гибелі дружини Джозеф Байден познайомився із Джилл Трейсі — вчителькою англійської мови на побаченні наосліп. Вона стала його дружиною, а згодом у них народилася донечка Ешлі, ім’я якій обрали Хантер та Бо. Джилл ніби вдихнула в Байдена нове життя і надихнула його знайти інтерес до політики.

Джо Байден і Джилл Байден

Смерть сина

Бо Байден — старший син Джо Байдена. У дорослому віці він займався юриспруденцією, а згодом отримав посаду юриста в Міністерстві юстиції США. Бо Байден був одружений і виховував двох діток. Через багато років у Бо Байдена виявили рак головного мозку. Після тривалого лікування він помер у лікарні 30 травня 2015 року.

Фото: Getty Images

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