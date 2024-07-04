"Никто меня не выталкивает": планирует ли Байден баллотироваться в президенты США снова, — Reuters

Президент США провел виртуальную и личную встречу с 24 губернаторами-демократами

Президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года. Он попросил поклонников "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить его соперника от республиканцев Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Reuters. Агентство пишет, что подтвердил свои намерения баллотироваться на следующий срок во время звонков с сотрудниками предвыборной кампании и встреч с законодателями и губернаторами-демократами.

Байден пытался отвергнуть призывы отказаться от президентских выборов после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. По словам двух источников информагентства, знакомых с ситуацией, Байден позвонил по обеспокоенным членам своей предвыборной команды и сказал, что никуда не собирается.

"Никто меня не выталкивает. Я не пойду. Я в этой гонке до конца", — сказал Байден в отдельном электронном письме от своей кампании, призывая сторонников "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить его соперника от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах. Ноября.

Президент США провел виртуальную и личную встречу с 24 губернаторами-демократами, чтобы заверить их, что готов выполнять свою роль флагов партии. Лишь три губернатора – лидеры штатов Нью-Йорк, Миннесота и Мэриленд – встретились с журналистами после этого и пообещали поддержать Байдена. Разговор с президентом они назвали честной дискуссией о неудачных дебатах.

"Президент всегда прикрывал наши спины. Теперь мы прикроем его спину", – заявил губернатор Мэриленда Вес Мур.

Губернатор Миннесоты Тим Вальц, глава Ассоциации губернаторов-демократов, сказал, что выступление Байдена на дебатах в четверг вечером против бывшего президента Трампа было плохим. Но при этом он добавил, что считает Байдена подходящим для работы в должности.

Дебаты Трампа и Байдена – что известно

В Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они и о войне в Украине.

Дональд Трамп набрал 67% голосов против 33% у Джо Байдена. Примечательно, что Трамп был более готов к дебатам, чем Байден. Действующий президент регулярно не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке дня, касающейся прежде всего ситуации с незаконной миграцией и ситуацией на южной границе.

Ранее Телеграф писал, что Байден признал, что очень плохо провел дебаты с экспрезидентом Дональдом Трампом. При этом Байден заявил, что не собирается сниматься с предвыборной гонки.