Все еще есть шанс? Семейный совет Байдена единодушен насчет его дальнейшего участия в выборах после неудачных дебатов

Наибольшую убежденность в нужном решении выразили супруга и сын президента

Семья президента США Джо Байдена, которая одна из немногих может повлиять на участие действующего лидера в предстоящих выборах, призвала его не покидать гонку. И это несмотря на его неудачное выступление на дебатах.

Об этом пишет Gardian. Спонсоры и приближенные к президенту люди возмущены подготовкой Байдена к дебатам.

Отмечается, что после дебатов лидер США собрался со своей семьей в Кэмп Дэвиде в воскресенье, 30 июня, где, как сообщалось, обсуждались вопросы его политического будущего. Поездка, по данным издания, была запланирована еще до провального выступления Байдена. На этом семейном совете присутствовала супруга президента, его дети и внуки.

New York Times отмечает, что родные убеждены в том, что Байден все еще может показать американцам, что способен отбыть еще один президентский срок. Хотя его семья, как сообщается, знала, насколько плохо он выступил, они также продолжают думать, что он самый лучший человек, чтобы победить Дональда Трампа.

Associated Press сообщило, что самыми решительными голосами, призвавшими Байдена противостоять давлению, чтобы выйти из гонки, были его жена Джилл и сын Гантер, которого недавно признали виновным в судебном деле.

По словам некоторых спонсоров, было ошибкой не дать президенту отдохнуть перед дебатами. Ведь позволив ему выступать уставшим, можно было ожидать низкого результата.

Напомним, мы писали, что действующий президент США Джозеф Байден мог провалить дебаты против экс-президента Дональда Трампа потому, что они состоялись поздно. Байден привык работать в другие часы суток, поэтому дебаты вечером выбили его из колеи.