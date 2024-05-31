Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, помешает ли судимость Трампу снова стать президентом

В США суд присяжных признал виновным Дональда Трампа в деле о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание о связях с ним. Несмотря на это, я думаю, что Трамп продолжит участвовать в выборах президента. Но за оставшееся время ему нужно решить три задачи.

Первая – убедить доноров, чтоб те продолжили финансировать его кампанию, несмотря на обвинения.

Вторая – убедить колеблющихся избирателей, что именно он – правильный кандидат, а приговор – политически мотивированный (как он это и пытается делать).

Третья – убедить Республиканскую партию к съезду в июле выдвинуть именно его единым кандидатом. Чтобы не было никакого внутрипартийного бунта умеренных, которые могут быть против выдвижения кандидатом осужденного человека.

Если Трамп справится – у него будут шансы на выдвижение и избрание, несмотря на обвинительный приговор. Если нет – проиграет.

Что касается Байдена, я не верю, что он снимется в пользу Мишель Обамы, как об этом писали некоторые медиа. Мне кажется, что это было бы рискованно.

Во-первых, не все в Демпартии воспринимают семейство Обама. Во-вторых, сама Мишель пока не выражала президентских амбиций. В-третьих, уже поздно перестраивать избирательную программу под другого кандидата. Деньги доноров собраны под Байдена. Под него же выстроена кампания, сформирован штаб. Так что именно Байден, скорее всего, будет участвовать в выборах, раскручивая теперь еще и новую идею. А именно, что его главный оппонент (Трамп) – плохой человек, с негативным моральным обликом, да еще и осужденный.

На российско-украинскую войну ситуация в США не повлияет. Формируемые рамки переговоров не будут зависеть от президента США.

Ни Байден, ни Трамп сильно не отличаются в плане видения конца войны в Украине. И республиканцы, и демократы считают, что война перешла в длительную фазу. И что рано или поздно Украина и Россия выйдут на необходимость заключать соглашение о временном прекращении огня.

Так что для нас вряд ли что-то изменят результаты выборов в США. Могут меняться подходы, методы ведения переговоров, но не общая логика.