Применялось для массовых расстрелов: какое оружие копы нашли на месте покушения на Трампа

Это оружие имеет плохую популярность в Штатах

Правоохранители обнаружили полуавтоматическую винтовку на месте покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Подробности инцидента продолжают устанавливать.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на собственные источники. Знакомый с ситуацией человек рассказал, что это была винтовка типа AR.

Винтовки типа AR бывают разных размеров и имеют множество различных характеристик, в зависимости от производителя. К слову, по данным The New York Times, в 2010-х годах винтовки типа AR-15 стала одной из "самых любимых и самых ненавистных винтовок" в США. Именно это оружие приобрело "популярность" отчасти из-за их использования в громких массовых расстрелах.

Стоит добавить, что в Штатах винтовка является наиболее распространённым вариантом гражданского оружия, то есть оружия, разрешённого к продаже населению. AR-15 до сих пор популярна как отличное оружие для самообороны и охоты на крупного зверя.

В СМИ также сообщают, что президент США Джо Байден разговаривал с бывшим лидером Дональдом Трампом в субботу вечером (по Вашингтону). В воскресенье, 14 июля американский лидер проведет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время произнесения им речи перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.