"Постріл не для новачка": що відомо про Томаса Мэтью Крукса, який вчинив замах на Дональда Трампа (фото)

Злочинцеві було 20 років

Американські ЗМІ назвали ім’я ймовірного стрільця, який вчинив замах на Дональда Трампа в Пенсільванії. У ФБР офіційно підтвердили цю інформацію.

Так, ім’я чоловіка, який вчинив замах на Дональда Трампа під час мітингу, – Томас Метью Крукс. "Телеграф" розповідає, що про нього відомо.

За інформацією з відкритих джерел, Круксу 20 років. Він родом із Бетел-Парку, штат Пенсільванія, США. Його містечко знаходиться всього за 60 км від місця події. Він був зареєстрований як виборець-республіканець.

У ФБР сказали, що стрілець заліз на дах виробничого підприємства, розташованого трохи більше ніж 120 метрів від сцени, де виступав Трамп, на території Butler Farm Show. Про це пише ВВС.

Відомий американський військовий, підполковник у відставці Спеціальних сил США Перрі Блекберн на своїй сторінці у Facebook показав на карті, яка відстань була між будівлею, де сидів стрілець і місцем, де стоять сам Дональд Трамп.

"Це постріл не для новачка", — заявив військовий.

Зокрема користувачі відзначають загадку з фотографіями Крукса. Деякі пишу в соціальних мережах таке:

"Широко поширене фото "Томаса Метью Крукса" насправді є розвагою користувача X".

При цьому зазначимо, що у мережі вже з’явилися фотографії бездиханого тіла стрільця після того, як його ліквідували пострілом у голову. Людина на фото схожа на того, хто зображений на фотографіях вище.

Також користувачі стали порівнювати вуха тих двох фото. Вони зазначають, що відмінності на фотографіях очевидні.

Крім того, у мережі вже з’явилися дитячі та юнацькі фотографії Крукса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня під час передвиборного мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборний мітинг екс-президента пострілом у голову.