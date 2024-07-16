Украину "накачают деньгами" и оружием? Пять причин, почему не стоит бояться прихода Трампа к власти

Джей Ди Вэнс не является врагом Украины, но прежде всего преследует интересы США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и его возможный вице-президент Джей Ди Вэнс не противники Украины, как может казаться с нашей стороны. Однако они с помощью Киева хотят добиться своих глобальных целей.

Как Вашингтон может через Киев давить на Москву, чтобы добиться своих целей от Пекина? Об этом соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассказал в комментарии "Телеграфу".

— В пылу политической борьбы Демократическая партия абсолютно безосновательно называет Трампа "фашистом", "нацистом", "авторитарным"… Говорят, что он "завалит" их демократию и т. д. А все наши "клиенты", сидящие на американских грантах (прежде всего — Демократической партии), подгавкивают это везде, где только можно. Совершенно не понимая, что есть первая логика избирательной кампании. Поэтому не нужно преувеличивать или преуменьшать американскую демократию, — говорит политтехнолог.

Во-вторых, это российские нарративы, которые четко определяют, что Трамп — якобы их союзник, продолжает эксперт

— Они навязывают эту точку зрения, и она очень отражается на нашем информационном поле. Разумеется, если Трамп – "друг России", тогда он "враг Украины". И, соответственно, вся его команда – они тоже "враги Украины"…

Алексей Голобуцкий напоминает, что людей нужно судить не по словам, а по делам.

— Третье. Я не буду напоминать, кто начал [оказывать] Украине военную помощь, кто жестко обращался с Россией, кто очень жестко обращался с ее нынешним союзником Ираном, кто жесточайшим образом выступает против Китая, без которого Россия уже рухнула бы. А с другой стороны, Байден, который говорит, что будет до конца с нами, но больше чем на 100 километров в глубь российской территории не позволяет бить американскими ракетами.

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, напомнил: если Трамп станет президентом, его вице-президентом будет Джей Ди Вэнс, тогда стоит уже конкретнее говорить, а не брать вырванные из контекста высказывания.

— Хотя, когда он [Вэнс] говорит в интервью, что Украина — одна из самых коррумпированных стран Европы, нам, конечно, неприятно, но это правда. А когда он говорит, что у Украины нет плана [войны], то действительно плана нет никакого. Например, он сказал, что не нужно было без плана проводить [наступательную] военную операцию в 2023 году. А нужно было заходить именно сначала в оборонную позицию. Ну и в чем он не прав? Как видим, мы немного отвоевали свою территорию, но понемногу ее теряем.

По его мнению, потеря территорий не является чем-то катастрофическим, главное при этом — не терять людей.

— Четвертое. Вэнс говорит о мобилизации, о состоянии армии в Украине, о том, что у нас воюют 43-летние, он же правду говорит, что у нас сотни тысяч не хотят служить и сбежали из Украины. Понимаете, не надо воспринимать через демократическую прессу, этих "подсосников", которые сидят в Украине, будто абсолютно логично, что он ненавидит Украину.

Скорее всего, ему "по барабану" Украина, у него более серьезные цели. У них главная идея – побороть Китай. Если Украина сможет в этом помочь и надавить на Россию, чтобы та сдалась или перешла на сторону Запада, или сделать так, чтобы РФ не смогла участвовать ни в каком будущем конфликте на стороне Китая. То есть, это будет самое главное, — говорит политолог.

По его мнению, если Трамп станет президентом и если США потребуется, они дадут Украине гораздо больше денег, чем Байден.

— А Байден, действительно, человек идеологический, который придерживается своих правильных принципов, на что-то может согласиться или нет. Это его принципы, и он в таком возрасте, что будет их до конца отстаивать.

У нас здесь война на выживание. И если нам будет помогать подлец, убийца и так далее, мы примем эту помощь вне зависимости от своих идеологических и всех других принципов. Так же с Трампом. Если Трамп будет на нашей стороне, если его к этому побудят абсолютно эгоистические обстоятельства, то хорошо, — говорит политолог.

Он считает, что пока эти колебания, "таскание кота за хвост" выглядят помощью, которую Америка дает сейчас так, чтобы Украина не могла победить и чтобы Россия не могла уничтожить нас полностью.

— Это умеренная помощь, при возможностях Америки она могла бы быть гораздо больше. Однако Трамп и вся его команда, которая может прийти к власти, считают, что за это все должна платить в первую очередь Европа.

Европа больше всех выигрывала от отношений с Россией. Именно Европа виновата в том, что Путин накопил столько денег, чтобы, грубо говоря, плюнуть всему миру в рожу. Европе в том числе. И Европа должна за это платить, – продолжает политолог.

По его мнению, если Трамп придет к власти, то выставит Кремлю свои условия.

— Приедет, грубо говоря, в Россию или договорится с Путиным, и скажет: хорошо, ты выходишь, а мы выполняем твои территориальные требования, по Украине особенно. (Возможно, нам еще навяжут нейтральный статус. Но больше нет.) И главное требование: ты прекращаешь отношения с Китаем.

Путин, скорее всего, на это не согласится, потому что не будет верить в договор. И Трамп выполнит другой план: "накачает" Украину деньгами и оружием так, что Россия не сможет вообще думать о помощи Китая, а будет просто воевать с Украиной. Это очень цинично, очень для нас травматично, но вот такая ситуация, — говорит политический эксперт.

Однако он при этом отмечает: так произойдет, если Байдену до президентских выборов не удастся усадить Украину и Россию на "земельные" переговоры (то есть территории в обмен на мир. — Ред.) и войти в финал избирательной кампании миротворцем.

— И то, что мы боимся получить от Трампа, все это сделает Байден.

Нам никто никогда не скажет отказаться от территорий (это невыгодно абсолютно). Но нам прямо говорят – членом НАТО мы станем только после того, как закончится война.