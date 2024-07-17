Іран міг готувати замах на Трампа: у Тегерані відповіли на заяву американських спецслужб

Іран давно загрожує помститися політиці за ліквідацію високопоставленого генерала, проте за нападом у Пенсільванії він не стоїть

У США отримали інформацію про те, що Іран готував замах на кандидата у президенти Дональда Трампа. У Тегерані цю інформацію поспішили спростувати.

Інформація про замах була оприлюднена виданням CNN. Зазначається, що Секретна служба (USSS) останніми тижнями посилила заходи безпеки навколо Трампа.

При цьому джерела видання кажуть, що Томас Метью Крукс, який вистрілив у політика кілька днів тому, навряд чи був частиною цієї змови. Разом з тим вони повідомили, що виборчий штаб Трампа знав про загрозу для його життя.

"Рада нацбезпеки безпосередньо зв’язалася з USSS на вищому рівні, щоб бути абсолютно впевненою, що вони продовжують відстежувати останні повідомлення. USSS поділилася цією інформацією з керівником відділу, і штаб Трампа був проінформований про зростаючу загрозу", — сказав неназваний чиновник і підкреслив, що це було до суботнього мітингу.

В USSS також зазначили, що попереджали кандидата в президенти про неприпустимість проведення вуличних мітингів через зростання загрози.

Варто зазначити, що у Тегерані вже встигли відреагувати на це повідомлення та зазначили, що це не відповідає дійсності. Слова представника Ірану в ООН наводить державне агентство IRNA.

"Звинувачення про замах Ірану на Трампа є безпідставними і упередженими... Трамп — злочинець, якого необхідно судити та покарати в суді за замовлення вбивства Касема Сулеймані. Іран обрав законний шлях, щоб притягнути його до відповідальності", — сказав він.

Варто нагадати, що високопоставлений командувач КВІР Касем Сулеймані був ліквідований у січні 2020 року, після чого Іран неодноразово присягався помститися Трампу та іншим чиновникам його кабінету. Наприклад, у 2022 році було розкрито змову КВІР з метою ліквідації колишнього радника політика з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Чиновники служб безпеки зазначали, що небезпека для Трампа зберігалася останні кілька місяців, проте останнім часом загроза сильно зросла.

Як повідомлялося раніше, замах на Дональда Трампа стався 14 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс здійснив кілька пострілів із карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка була ліквідована на місці.