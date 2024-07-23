Грядет большая чистка: ряд топ-чиновников США потеряют должности, если Харрис победит — WSJ

В США после выборов грядут большие перемены

В случае победы на выборах президента США возможного кандидата от демократов Камалы Харрис, ряд топ-чиновников потеряют свои должности. При этом ключевое место в новом кабинете может сыграть ее советник по нацбезопасности Филип Гордон.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Отмечается, что президентство Харрис приведет к серьезным ротациям в новой администрации.

В частности свои должности могут потерять глава Госдепартамента Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Издание отмечает, что решающую роль в этом может сыграть ее советник по нацбезопасности Филип Гордон, который работал специальным помощником по делам Ближнего Востока в кабинете Барака Обамы, а до этого был помощником главы Госдепартамента по вопросам Европы.

В статье отмечается, что Гордон со скептицизмом относился к планам США по поддержке противников диктатора Башара Асада в Сирии.

При этом, он выступал за активное привлечение США в помощи Украине, включая поддержку на пути ко вступлению в НАТО. В частности во время саммита Альянса в 2023 году он вместе с другими экспертами давал предложения по ускорению вступления Украины в НАТО. Также он выступал за создание долгосрочной стратегии по ее безопасности, предполагая, что это поможет стабилизировать ситуацию в Европе и пошлет Москве четкий сигнал о невозможности достижения ее целей военным путем.

Как сообщалось ранее, 21 июля президент США Джо Байден вышел из избирательной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах. После этого кампания Харрис за сутки получила рекордные 81 миллион долларов в поддержку кампании.