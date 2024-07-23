Установила рекорд: Камала Харрис за сутки собрала десятки миллионов долларов на свою кампанию

Это самая большая однодневная общая сумма пожертвований на кампанию кандидата в президенты за всю историю США

Вице-президент США Камала Харрис за первые 24 часа после того, как действующий президент США Джозеф Байден покинул президентскую гонку, установила рекорд по сборам на проведение президентской кампании. В сутки штаб Харрис привлек 81 миллион долларов США, что стало рекордным результатом за всю историю Соединенных Штатов.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на спикера штаба Харрис, Кевина Муньоса. Он подтвердил, что в течение первых 24 часов команда Харрис получила в качестве пожертвований 81 млн. долларов США.

Муньос отметил, что сумма включает деньги, собранные в рамках кампании, Национальным комитетом Демократической партии и совместными комитетами по сбору средств. Это самая большая однодневная общая сумма пожертвований на кампанию кандидата в президенты за всю историю США, не говоря уже о предвыборной гонке 2024 года.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис представляет именно ту энергию и энтузиазм, которые побеждают на выборах", – сказал он.

Издание отмечает, что такой показатель фактически дает Харрис доминирующую позицию во время возможных праймериз кандидатов от Демократической партии США. На августовском национальном съезде партии ее, скорее всего, изберут кандидатом от демократов. Более того, Харрис и ее союзники теперь могут конкурировать с Дональдом Трампом, который собрал огромную сумму за последние недели, поскольку пережил покушение на свою жизнь и хорошо провел дебаты с Байденом.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока. Он также пообещал позже выступить с обращением к нации, объясняя причины своего решения.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку после того, как действующий президент США Джозеф Байден неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и у которых есть шансы на победу.