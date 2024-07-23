Наближається велика чистка: низка топчиновників США втратять посади, якщо Гарріс переможе — WSJ

У США після виборів настають великі зміни

У разі перемоги на виборах президента США можливого кандидата від демократів Камали Гарріс, низка топчиновників втратить свої посади. При цьому ключове місце у новому кабінеті може зіграти її радник із нацбезпеки Філіп Гордон.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Зазначається, що президентство Харріс призведе до серйозних ротацій у новій адміністрації.

Зокрема, свої посади можуть втратити голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен, голова Пентагону Ллойд Остін і помічник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Видання наголошує, що вирішальну роль у цьому може відіграти її радник з нацбезпеки Філіп Гордон, який працював спеціальним помічником у справах Близького Сходу в кабінеті Барака Обами, а раніше був помічником голови Держдепартаменту з питань Європи.

У статті наголошується, що Гордон зі скептицизмом ставився до планів США щодо підтримки противників диктатора Башара Асада в Сирії.

При цьому він виступав за активне залучення США до допомоги Україні, включаючи підтримку на шляху до вступу до НАТО. Зокрема, під час саміту Альянсу у 2023 році він разом з іншими експертами давав пропозиції щодо прискорення вступу України до НАТО. Також він виступав за створення довгострокової стратегії з її безпеки, припускаючи, що це допоможе стабілізувати ситуацію в Європі та надішле Москві чіткий сигнал про неможливість досягнення її цілей військовим шляхом.

Як повідомлялося раніше, 21 липня президент США Джо Байден вийшов з виборчих перегонів і підтримав Харріс як кандидат на майбутніх виборах. Після цього кампанія Харріс за добу отримала рекордні 81 мільйон доларів на підтримку кампанії.