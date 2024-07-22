Рокировка кандидатов на выборах президента США: все, что известно (обновляется)

Байден снялся с выборов президента – что теперь будет с кандидатом от демократов

Президент США Джозеф Байден 21 июля официально сообщил, что выходит из предвыборной гонки. Он добавил, что будет исполнять свои обязанности лидера государства до конца президентского срока.

В последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте предстоящих выборов, поскольку у многих возникли сомнения, что его здоровье позволит ему занимать президентский пост еще 4 года. Сам Байден до последнего момента не хотел снимать кандидатуру, из-за чего у него начались проблемы: десятки демократов официально обратились к нему с требованием уйти, а спонсоры заморозили 90 млн долларов пожертвований.

Байден, кстати, стал первым президентом США, отказавшимся от выдвижения на второй срок – по закону президент США может занимать должность не более двух сроков. До него то же сделал в 1968 году Линдон Джонсон, у которого на фоне войны во Вьетнаме очень сильно упал рейтинг.

Бывший президент США Барак Обама недавно заявил, что у Байдена сейчас очень низкие шансы на победу. Ему нужно трезво оценить перспективы и подумать о том, чтобы не участвовать в предвыборной гонке.

21 июля, в тот же день, как Байден снял кандидатуру, вице-президент США Камала Гаррис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Ее кандидатура получила огромную поддержку, поскольку Байден выступил именно в ее пользу.

Теперь Харрис должны официально избрать либо посредством виртуального голосования, либо посредством конвенции. Выбирать ее будут несколько тысяч делегатов от избирателей-демократов. Другие кандидаты также могут присоединиться к гонке.

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