"Я очень хорошо знаю их обоих": Трамп сделал новое обещание по поводу Зеленского и Путина

Кандидат от республиканцев сделал новое заявление

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Таким образом он намерен усадить их за стол переговоров.

Об этом он рассказал в разговоре со стримером Эином Россом на площадке Kick. Трамп отметил, что хорошо знает как Зеленского, так и Путина.

"Если я одержу победу на выборах, то первым делом я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире", — сказал кандидат от республиканцев.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну России против Украины за 24 часа после того, как вновь станет президентом США. При этом он никогда не говорил о том, как именно он намерен это сделать.

При этом многие знакомые с Трампом люди предупреждали, что во многих случаях политик не может объяснить свои планы, так как и сам не знает, что будет делать. К примеру, подобные слова звучали от нынешнего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венса.

Как сообщалось ранее, в интервью для ВВС Зеленский заявил, что "все были бы счастливы, если бы один человек в мире – неважно, Дональд Трамп или не Дональд Трамп – смог бы остановить войну в течение 24 часов".