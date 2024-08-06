"Я дуже добре знаю їх обох": Трамп зробив нову обіцянку з приводу Зеленського та Путіна

Кандидат від республіканців зробив нову заяву

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп має намір зв’язатися із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах. У такий спосіб він має намір посадити їх за стіл переговорів.

Про це він розповів у розмові зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick. Трамп зазначив, що добре знає як Зеленського, так і Путіна.

"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським — я дуже добре знаю їх обох — і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", — сказав кандидат від республіканців.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години після того, як знову стане президентом США. При цьому він ніколи не говорив про те, як саме він збирається це зробити.

При цьому багато знайомих з Трампом люди попереджали, що в багатьох випадках політик не може пояснити свої плани, оскільки сам не знає, що робитиме. Наприклад, такі слова звучали від нинішнього кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса.

Як повідомлялося раніше, в інтерв’ю для ВПС Зеленський заявив, що "всі були б щасливі, якби одна людина у світі – не має значення, Дональд Трамп чи не Дональд Трамп – зміг би зупинити війну протягом 24 годин".