Помощи Путину не будет? СМИ узнали, что Трамп пообещал Зеленскому

Ранее Трамп уже комментировал разговор с украинским президентом

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским опроверг информацию о якобы поддержке российского диктатора Владимира Путина. Также он пообещал украинцам справедливый мир.

Об этом пишет Politico со ссылкой на людей, знакомых с подробностями их разговора. Отмечается, что после выбора и номинации Джей Ди Венса на должность вице-президента США первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, был Зеленский.

"Люди, которые знакомы с деталями, настаивают, что это прошло даже лучше, чем можно понять из теплых отзывов по поводу их разговора. По их словам, Трамп сказал Зеленскому, что это "фейк", что он поможет Путину, и пообещал добиваться справедливого мира ", — пишет редактор отдела комментариев Politico, соучредитель издания Politico Europe и эксперт по международным вопросам Мэтью Камински.

Он напомнил, что ранее этой весной Трамп предоставил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону политическое прикрытие. После чего был одобрен пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

"Тот факт, что Трамп назвал это хорошим решением, означает, что его неприязнь против Зеленского — это старая новость. Поэтому популистское крыло партии было против Украины. Если Трампа нет, то их нет", — сказал бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Камински считает, что возможная победа Трампа в ноябре не обязательно будет означать обреченность Украины или спасение Путина. По его мнению, результат остается неизвестным, и люди вокруг Трампа борются за это.

Напомним, Трамп прокомментировал свой разговор по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По его словам, он сказал Зеленскому: "Мы должны закончить эту войну".