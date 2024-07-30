"Я все решу...": Трамп в личном разговоре с Зеленским сделал интересные заявления

Дональд Трамп верит в силу своих звонков

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в личном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал, что он "все решит". Он также ему сказал, что не стоит верить во все то, что говорят про самого Трампа.

Такое заявление сделал источник в Офисе президента Украины на условиях анонимности. Об этом пишет издание NV.ua.

"Трамп в разговоре с Зеленским сказал ему: "Ты хороший парень, я приду и все решу, — не верь тому, что обо мне говорят", — сказал источник.

Собеседник издания также подчеркнул, что сам Дональд Трамп очень верит в силу своих звонков. То есть: "Я позвоню Путину и ему скажу, а потом позвоню Зеленскому и ему скажу".

В то же время тот вариант что российский диктатор Путин или украинский президент Зеленский откажутся принимать его предложения, в команде Трампа, как сказал источник, "никто пока не обговаривает".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом интервью для ВВС Зеленский заявил, что "все были бы счастливы, если бы один человек в мире – неважно, Дональд Трамп или не Дональд Трамп – смог бы остановить войну в течение 24 часов".