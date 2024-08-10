"Глупая" и "сумасшедшая": Трамп впал в бешенство из-за Харрис

Политик все еще убежден, что может легко победить на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал оппонентку Камалу Харрис. Кроме того, он выразил недовольство по поводу того, что демократы забрали у него возможность посоревноваться на выборах с действующим президентом Джо Байденом.

Об этом политик говорил во время митинга в Монтане. Его слова приводит BILD.

"У него было 14 миллионов голосов, а у нее ни одного!", — сказал Трамп. По его словам Байден набрал миллионы голосов на праймериз, а Харрис получила одобрение на онлайн-встрече делегатов.

При этом республиканец выразил убеждение, что победить Харрис ему будет проще, поскольку "она просто глупа". Политик также назвал свою оппонентку "сумасшедшей".

"Сумасшедшая Харрис хотела пропустить через границу миллионы вторженцев, порочных людей, худших преступников во всем мире", — заявил он.

Трамп обвиняет представительницу демократов в недавнем падении фондовой биржи, а также допускает, что при ее правлении будет третья мировая война и новая Великая депрессия.

Досталось также и кандидату на пост вице-президента от демократов Тиму Уолзу, который, по словам Трампа, добился лишь того, что "в школьных туалетах для мальчиков должны быть доступны тампоны".

"Если Уолз и Харрис победят в ноябре, то ликовать будут розововолосые марксисты, мародеры, извращенцы, сжигатели флагов, сторонники ХАМАС, наркоторговцы, оружейники и торговцы людьми", — сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно последним опросам Харрис имеет все шансы одержать победу на новых выборах. Мало того, она лидирует в штатах, которые традиционно считаются ключевыми.