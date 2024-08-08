Уолз VS Вэнс: что кандидаты в вице-президенты США думают об Украине, России и Китае

Тим Уолз и Джей Ди Вэнс имеют разные взгляды на внешнюю политику США.

Хотя кандидаты в вице-президенты США традиционно отражают риторику своих "старших напарников" и основы партии в целом, никто не запрещает им иметь собственные убеждения и взгляды, в том числе на вопросы внешней политики. И демократ Тим Уолз, и республиканец Джей Ди Вэнс были щедры на публичные заявления по таким вопросам.

"Телеграф" проанализировал, что Уолз и Вэнс говорили по трем основным темам: войне в Украине, конфликту на Ближнем Востоке и угрозам со стороны Китая.

Украина: безразличие и поддержка

Соратник Дональда Трампа — Джей Ди Вэнс принадлежит к лагерю республиканцев, которые относятся к военной поддержке Украины критически и прагматично, не видя в этом острой необходимости для США. За несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Вэнс сказал: "Должен быть честным с вами, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе".

С тех пор он критиковал помощь, которую администрация Джо Байдена оказывала Киеву и даже выступал с обвинениями украинского руководства в коррупции.

"Я восхищаюсь храбрыми украинцами… Но давайте не путать мужество украинских военных с тем фактом, что у них самое коррумпированное руководство и правительство в Европе и, возможно, самое коррумпированное руководство где угодно в мире", — сказал Вэнс во время выступления в Heritage Foundation в апреле 2023-го.

Сенатор не поддерживал пакет помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов, который был критически важным для Киева, в апреле этого года. Позиция республиканца заключалась в том, что прежде чем думать об Украине, США уместнее сфокусироваться на собственных проблемах.

Накануне голосования вышла колонка Вэнса на сайте The New York Times, в которой он утверждал: у США нет столько ресурсов и оружия, сколько нужно Украине. А самой Украине не хватает человеческих ресурсов, чтобы получить преимущество над Россией.

"Эти 60 миллиардов долларов – это незначительная доля того, что потребовалось бы, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины. Но это не только вопрос долларов. По сути, нам не хватает мощностей для производства такого количества оружия, которого Украине требуется от нас, чтобы выиграть войну", — писал он.

И высказал мнение, что выходом из ситуации является подталкивание Киева и Москвы к переговорам.

"Следуя оборонной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровопролитие и дать время для начала переговоров. Но для этого и американское, и украинское руководство должны признать, что заявленная цель господина Зеленского по поводу войны — возвращение к границам 1991 года — фантастическая .

Белый дом не раз заявлял, что не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. У администрации Байдена нет жизнеспособного плана победы украинцев в этой войне. Чем быстрее американцы столкнутся с этой правдой, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредником мира", — написал Вэнс.

Ранее политик сетовал, что США не могут помочь всем и должны определять приоритеты, и Украина не один из них. Хотя Вэнс осуждает российскую агрессию, помощь Киеву он воспринимает скорее как "моральный крестовый поход".

"Мы должны сосредоточиться на интересах национальной безопасности Америки. Я думаю, что это Китай. Я думаю, что надо убедиться: если, упаси Бог, китайцы вторгнутся на Тайвань, мы сможем обеспечить там надежную поддержку… Мы не можем поддерживать четыре разных войны в четырех разных уголках мира…

Есть чиновники Пентагона, есть администрация Байдена, много людей, которые говорят, что у нас опасно мало такого основного военного оборудования, как артиллерийские снаряды и ракетные системы. Мы так много отдали Украине, что нам не хватает для собственной национальной безопасности. Что же нам делать?

Ответ таков: восстановить нашу армию и сосредоточиться на собственных проблемах. Это может быть неприятно, но работа американских лидеров состоит в том, чтобы поставить наших граждан на первое место, не участвовать в моральных крестовых походах в каждом уголке мира".

6 августа во время предвыборного митинга в Филадельфии Джей Ди Вэнс объявил о необходимости продвижения "приемлемого мира" для Украины. И заявил, что Камала Харрис не способна вести переговоры с российским диктатором Путиным для достижения этого.

"Нужен переговорщик, которого Путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой? Очевидно, мы сейчас находимся среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", — заявил соратник Трампа.

В тоже время за соратником Камалы Харрис Тимом Уолзом закрепился статус друга Украины. В первый день полномасштабного вторжения РФ губернатор Миннесоты занял проукраинскую позицию, ни разу не выступая с критикой Киева:

"Миннесота поддерживает народ Украины и осуждает Россию за эту незаконную агрессию. Лидеры по всему миру должны объединиться и ответить на это нападение на демократию", — написал он в соцсети Х.

4 марта, вслед за санкциями Белого дома против РФ, губернатор Уолз подписал указ с требованием ко всем государственным учреждениям разорвать какие-либо связи с российскими структурами, а 6 марта политик провозгласил День солидарности с Украиной в Миннесоте.

Одновременно с внутренними шагами в поддержку украинцев Уолз проводил встречи и с иностранными политиками, например, министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем: среди прочего говорили о геополитической ситуации на фоне жестокой агрессии РФ.

В апреле 2023 года Уолз принимал участие в онлайн-встрече с президентом Владимиром Зеленским, отмечая солидарность с украинской общиной в своем штате. "Миннесота является домом для многих украинских семей, и мы продолжим принимать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате", — говорил Уолз.

В ноябре 2023 года, когда Немецкий фонд Маршалла и Фонд Говарда Баффета начали "Whistlestops for Ukraine", инициативу общественной дипломатии между разными штатами, направленную на поддержку Украины, Миннесота стала первой остановкой в рамках проекта, а Тим Уолз проводил встречу с местными фермерами, чтобы сагитировать их.

В феврале 2024 политик посещал Посольство Украины в США, чтобы наладить официальное партнерство между Миннесотой и Черниговской областью.

Еще одна показательная история произошла еще когда Уолз был представителем своего штата в Конгрессе. Так, в мае 2017 года разгорелся скандал из-за увольнения Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми. Под его руководством бюро вело расследование возможных фактов вмешательства России в президентские выборы в США. ФБР проверяло также и потенциальные связи штаба самого Трампа с российским руководством на протяжении избирательной кампании.

Причиной увольнения Коми называли попытку президента-республиканца сорвать это расследование. Конечно, больше всего Трампа за такой шаг критиковали демократы. Среди них Тим Уолз.

"Нам немедленно нужен специальный прокурор, чтобы обеспечить независимое расследование заказанной Путиным российской атаки на нашу демократию, включая любые соответствующие связи между кем-то, связанным с тогдашним кандидатом Дональдом Трампом, и Россией…

Директор Коми предупредил нас, что Россия представляет "наибольшую угрозу из всех наций на Земле" для нашего демократического процесса. Учитывая его внезапную отставку президентом, наши наиболее актуальные и экзистенциальные вопросы остаются. Координировал ли этот Белый дом действия с иностранным правительством, чтобы выиграть выборы?" — высказался Уолз.

По этим словам можно предположить, что демократ понимает опасность, которую несет Россия именно для Соединенных Штатов, и почему необходимы решительные шаги для сдерживания Москвы.

Ближний Восток: произраильская позиция обоих

В отличие от поддержки Украины помощь Израилю, по мнению Джей Ди Вэнса, отвечает "лучшим интересам" Америки. Когда в апреле 2024 года члены Сената рассматривали законопроект о предоставлении военной помощи как Израилю, так и Украине, Джей Ди Вэнс возглавил группу сенаторов, предложивших выделить деньги только Иерусалиму, пишет The New York Times.

"Израиль имеет достижимую цель, — написал Вэнс в записке, которую распространил среди республиканцев перед подачей законопроекта. — Украина — нет".

По мнению Вэнса, Израиль должен "завершить работу" против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, что позволит установить связи между Иерусалимом и Саудовской Аравией, что будет означать новую эру на Ближнем Востоке.

"Наша цель на Ближнем Востоке должна состоять в том, чтобы позволить израильтянам достичь хороших условий с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами Персидского залива. Мы не сможем это сделать, если израильтяне не закончат работу с ХАМАС", — сказал он в интервью CNN в мае.

По данным Совета по международным отношениям, Тим Уолз осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В марте 2024 года он заявил, что поддерживает прекращение огня в войне между Израилем и ХАМАС. Уолз выступает за оказание Соединенными Штатами большей гуманитарной помощи палестинцам и призывает к разрешению израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств.

"Должно быть решение о двух государствах и действенном выходе, — сказал он в одном из интервью. — Соединенные Штаты должны продолжать настаивать на этом, и мы должны убедиться, что гуманитарная помощь поступает туда".

Китай: личная история против жесткой позиции

Джей Ди Вэнс назвал Китай "наибольшей угрозой" для США в интервью сразу после того, как Дональд Трамп выбрал его своим вице-президентом.

Вэнс заявил, что Трамп будет вести переговоры о прекращении войны в Украине, "чтобы Америка могла сосредоточиться на настоящем вопросе, каковым является Китай", добавив, что это угроза, от которой Штаты "полностью отвлекаются".

Республиканец заявлял, что главным приоритетом для США должно быть предотвращение китайского вторжения на Тайвань. Попутно обвинял администрацию Байдена в том, что она не сделала достаточного для укрепления обороны острова.

Примечательно, что Вэнс отвергает аргумент о том, что демонстрация силы против российского диктатора Путина удержит лидера КНР Си Цзиньпина.

"Китайцы сосредоточены на реальной силе, — сказал он. — Они сосредоточены на том, насколько мы сильны на самом деле и чтобы быть достаточно сильными, чтобы дать отпор китайцам, мы должны сосредоточиться на этом".

Тим Уолз, в свою очередь, несколько десятков раз посещал Китай и имеет личную историю с этой страной.

После окончания колледжа он год работал учителем в КНР, преподавая школьникам английский язык, американскую историю и культуру. Его приезд совпал с жестоким подавлением китайскими властями продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине и в других местах, в результате которого погибли тысячи человек. По словам политика, время, проведенное в Китае, повлияло на его взгляды на жизнь китайцев под давлением Коммунистической партии.

"Если бы у них было должное руководство, то не было бы ограничений в том, чего они могли бы достичь", — сказал он в интервью в 1990 году, описывая преподавание там как "одну из лучших вещей", которые он когда-либо делал.

Тим Уолз и его жена Гвен поженились 4 июня — в годовщину резни на площади Тяньаньмэнь. Политик говорил, что это дата, которую он никогда не забудет. Медовый месяц супруги провели также в КНР.

Некоторое время у Уолзов был бизнес по организации поездок молодежи в Китай.

Во время работы в Конгрессе Уолз был членом комиссии по КНР, которая была сосредоточена на вопросах прав человека в стране. Являлся соавтором нескольких законопроектов, направленных на борьбу с нарушениями прав человека китайским правительством.

В то время как Уолз критиковал правящую партию, а также растущую агрессию Пекина в Южно-Китайском море, он заявлял в 2016 году: "Есть много сфер сотрудничества, в которых можно работать. Я не отношусь к категории людей, которые считают, что с Китаем обязательно обязательно должны быть враждебные отношения".

К примеру, в 2019 году, будучи губернатором, Уолз призвал Трампа прекратить торговую войну с Пекином.

Сейчас республиканцы обвиняют Уолза в приверженности КНР, а демократы обвиняют оппонентов в извращении фактов.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" американский эксперт Дэвид Сальво рассказал, как может выглядеть помощь Украине в случае избрания Дональда Трампа президентом США.